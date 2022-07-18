Döşemealtı Belediyesi'nin Güreş Takımı, Eve 21 Madalyayla Döndü

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş takımı sporcuları, geçtiğimiz hafta düzenlenen yağlı güreş müsabakalarında toplam 21 madalya kazandı.

Kendi boylarında sekiz birincilik, dokuz ikincilik ve dört üçüncülük alan pehlivanlar müsabakadan eve toplam 21 madalyayla döndü. Döşemealtı Belediyesi Yağlı Güreş takımı son bir hafta içerisinde Çankırı, Samsun, Ordu ve Alanya'da yedi ayrı güreş organizasyonuna katıldı.

Madalya kazanan sporcuları tebrik eden Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, şunları söyledi:

"Sporcularımı canı gönülden kutluyorum. Hem ata sporumuzun gelecek nesillere taşınmasında büyük emek harcayan hem de elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandıran pehlivanlarımın her zaman yanındayım. Başta antrenörlerim ve yöneticilerim olmak üzere, sahada ter döken sporcularıma ve ailelerine çok teşekkür ediyorum."

ANKA / Spor