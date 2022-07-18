Döşemealtı Belediyesi'nin Güreş Takımı, Eve 21 Madalyayla Döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Döşemealtı Belediyesi'nin Güreş Takımı, Eve 21 Madalyayla Döndü

ANKA - Spor
 - Güncelleme:
Döşemealtı Belediyesi'nin Güreş Takımı, Eve 21 Madalyayla Döndü

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş takımı sporcuları, geçtiğimiz hafta düzenlenen yağlı güreş müsabakalarında toplam 21 madalya kazandı.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş takımı sporcuları, geçtiğimiz hafta düzenlenen yağlı güreş müsabakalarında toplam 21 madalya kazandı.

Kendi boylarında sekiz birincilik, dokuz ikincilik ve dört üçüncülük alan pehlivanlar müsabakadan eve toplam 21 madalyayla döndü. Döşemealtı Belediyesi Yağlı Güreş takımı son bir hafta içerisinde Çankırı, Samsun, Ordu ve Alanya'da yedi ayrı güreş organizasyonuna katıldı.

Madalya kazanan sporcuları tebrik eden Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, şunları söyledi:

"Sporcularımı canı gönülden kutluyorum. Hem ata sporumuzun gelecek nesillere taşınmasında büyük emek harcayan hem de elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandıran pehlivanlarımın her zaman yanındayım. Başta antrenörlerim ve yöneticilerim olmak üzere, sahada ter döken sporcularıma ve ailelerine çok teşekkür ediyorum."

ANKA / Spor

gençlik Yerel Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title