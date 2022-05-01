Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'da Dorukan Toköz, "Daha üç sene önce yürüyecek halimiz yoktu şimdi şampiyonluğu kutluyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti. Müsabakada Bordo-mavililerin ikinci golünü atan Dorukan Toköz ve iki asit yapan Abdulkadir Ömür, maçın ardından soyunma odasında yaşadıkları o anları anlattı.

Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Dorukhan Toköz, "Bugün Allah'a şükürler olsun ki şampiyonluğumuz ilan ettik. Daha yarım saat oluyor. Abdulkadir iki tane asist yaptı, ben de bir tane gol attım. Uğurcan bir penaltı kurtardı ama bunun bizim adımıza hiçbir önemi yok. Çünkü oynayan oynamayan bütün oyuncular çalışan kulüp personelinin en az bizim kadar emeği vardır. Herkesten Allah razı olsun. Bizi destekleyen taraftardan da. Biz çok zor günlerden geldik. Bundan 3 sene önce ikimiz de Almanya'da yürüyecek halimiz yoktu, bugün burada şampiyonluğu kutluyoruz" dedi.

Abdulkadir Ömür ise, "Bu sabah Dorukan'a 'Şampiyon olursak bana dokunma ağlarım' dedim. Maç sonu göz göze geldim ağlamaya başladım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların devamında bordo-mavililerin yıldız ismi Anastasios Bakasetas ikiliye katılarak hep birlikte şampiyonluğu kutladılar. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor