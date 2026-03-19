Haberler

Doruk Pehlivan: "Önümüzdeki karşılaşmalarda daha iyi oynamamız gerekiyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Hentbol Takımı oyuncularından Doruk Pehlivan, Romanya maçının ardından, "Önümüzdeki karşılaşmalarda daha iyi oynamamız gerekiyor" dedi.

2027 IHF Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur maçında A Milli Erkek Hentbol Takımı, sahasında Romanya'ya 37-32 yenildi. Mücadelenin ardından milli oyuncular Koray Ayar ve Doruk Pehlivan, açıklamalarda bulundu.

"İstediğimiz sonuç olmadı"

Müsabaka sonrası değerlendirmelerde bulunan Koray Ayar, alınan sonucun beklentilerinin altında kaldığını belirterek, "Öncelikle Bolu halkına, federasyonumuza, seyircilerimize ve salonu dolduran herkese teşekkür ediyorum. Tabii ki istediğimiz bir sonuç olmadı. Özellikle ilk yarıda savunmada ciddi sıkıntılar yaşadık ve fark yedik. İkinci yarıda bunu toparlamaya çalıştık. Daha ofansif ve agresif bir savunma tercih ettik. Hücumda 32 gol bulduk ve bu anlamda iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Ancak rövanş maçı için savunmamızı birkaç seviye daha yukarı çıkarmamız gerekiyor. Bu sahada çok daha farklı bir mücadele ortaya koymak istiyoruz" dedi.

"Kendi kalitemizi biliyoruz"

Karşılaşmada 8 gol kaydeden Doruk Pehlivan ise takım olarak beklenen performansı sahaya yansıtamadıklarını ifade ederek, "Beklediğimizin altında bir performans sergiledik. Sahada yeterince ateşli ve motive değildik. Eski milli takım ruhunu tam anlamıyla ortaya koyamadığımızı düşünüyorum. Ancak bu ruh kaybolmuş değil. İkinci maça daha iyi bir başlangıç yaparak, birlik ve beraberlik içinde daha iyi bir oyun sergilemek istiyoruz. Bu maçtan çıkaracağımız çok ders var. Zaman zaman 9 sayı geri düştük ama farkı kapattığımız anlar da oldu. Bu da aramızda büyük bir kalite farkı olmadığını gösteriyor. Daha güçlü rakiplere karşı da iyi performanslar ortaya koyduk. Kendi kalitemizin farkındayız. Bu maçı ders olarak görüp önümüzdeki karşılaşmalarda daha iyi oynamamız gerekiyor" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

