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Dortmund: EURO 2024'ün ev sahibi şehirlerinden biri

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) düzenleneceği Almanya'nın ev sahibi şehirlerinden olan Dortmund, kömür madenleri ile biliniyor. Dortmund, aynı zamanda Borussia Dortmund futbol kulübü ve Alman Futbol Müzesi'ne ev sahipliği yapmaktadır.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) düzenleneceği Almanya'nın ev sahibi şehirlerinden olan Dortmund, kömür madenleri ile biliniyor.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'da gerçekleştirilecek. Ülkedeki 10 farklı şehirde yapılacak organizasyonda, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Ruhr bölgesindeki Dortmund da yer alıyor.

Ülkenin kuzey batısında yer alan Dortmund'da ekonominin temeli kömür madenleri ve çelik işletmelerine dayanıyor. Dortmund, 600 bini aşkın nüfusuyla Almanya'nın en büyük 8. şehri konumuna sahip.

50 binden fazla öğrenci

Dortmund'da üç üniversitede 50 binden fazla öğrenci eğitim hayatını sürdürüyor.

Şehrin yaklaşık yüzde 10'luk nüfusunu oluşturan öğrenciler, kentte sosyal hayatı da hareketlendiriyor.

Dortmund'un yerel olarak Innenstadt olarak anılan şehir merkezi, tarihi Alter Markt Meydanı ve 13. yüzyıldan kalma St. Reinold Kilisesi gibi çok sayıda önemli turistik mekanı da bulunuyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda en çok bombalanan şehir

İkinci Dünya Savaşı sırasında en ağır bombardımana maruz kalan Alman şehri, Dortmund oldu. 4 bin 800 ton bombanın atıldığı şehrin tamamına yakını yıkıldı.

Atılan bombalardan bazıları günümüzde de bulunup imha ediliyor. 2020 yılında 250'şer kiloluk iki bomba bulunmuş, birçok mahalle boşaltılarak bombalar imha edilmişti.

Alman Futbol Müzesi

Dortmund şehri, Alman Futbol Müzesi'ne de ev sahipliği yapıyor.

2015 yılında hizmete açılan müze, 3 bin 300 metrekarelik alan üzerine kurulu. 140 yıllık Alman futbol tarihinin anlatıldığı müzede 1600'ün üzerinde parça sergileniyor.

Dortmund'un kalbi BVB

Dortmund denildiğinde futbolseverlerin aklına ilk gelen şey şüphesiz Alman futbolunun en önemli kulüplerinden olan Borussia Dortmund.

Bir Şampiyonlar Ligi, 8 Almanya Ligi, 1 UEFA Kupa Galipleri Kupası, 5 Almanya Kupası ve 6 Almanya Süper Kupası kazanan Borussia Dortmund, şehrin en büyük gurur kaynaklarından.

Borussia Dortmund'un maçlarına ev sahipliği yapan BVB Dortmund Stadı'nda lig maçlarında kale arkası tribünündeki koltuklar sökülerek stadyum kapasitesi 81 bin 365 kişiye yükseltiliyor. BVB Dortmund Stadı, böylelikle lig maçlarında Almanya'nın en büyük kapasiteye sahip stadyumu konumuna geliyor.

Kaynak: AA / Spor

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