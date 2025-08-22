Dorgeles Nene: 'Kendimi güçlü ve hazır hissediyorum'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, kendini güçlü ve hazır hissettiğini söyleyerek, "Dolayısıyla bana görev geldiği takdirde elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Sarı-lacivertli takımın yeni transferi 22 yaşındaki kanat oyuncusu Nene, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. İlk olarak duygu ve düşüncelerini paylaşan Dorgeles Nene, "Öncelikle çok gururluyum. Çünkü çok büyük bir camiadayım; Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçe forması giyecek olduğum için de çok ama çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Burada çok büyük oyuncularla beraber oynayacağım, çok büyük takım arkadaşlarım olacak ve aynı zamanda çok büyük bir hocayla çalışıyor olacağım. Zaten buraya gelmem noktasında bu saydığım faktörler çok etkili oldu. Dolayısıyla burada olmaktan dolayı çok mutluyum" sözlerini sarf etti.

"İsteğim, Fenerbahçe'de de istikrarlı bir şekilde oyunumu sahaya yansıtmak olacak"

Kariyerini ise Nene, "Salzburg büyük bir kulüp. Yetenekleri, genç oyuncuları keşfetme açısından önemli bir kulüp olduğunu düşünüyorum. 2020 yılında Salzburg'a gittim. Benim açımdan bir deneme oluştu, denemek istediler beni. Daha sonra 1 buçuk yıllık Liefering tecrübem oldu. Orada da işler tecrübe kazanmam açısından iyi geçti. Daha sonra bir kiralama söz konusu oldu. Tecrübe kazanabilmek adına Belçika'ya gittim. Bu geçen süre zarfı benim için fazlasıyla faydalı oldu. 3 sene sonra Salzburg A takımına geçtim. Adaptasyon her ne kadar ilk zamanlarda kolay olmamış olsa da benim açımdan böyle bir süreç geçti. Salzburg'daki dönemimin de iyi olduğunu düşünüyorum en son gelmiş olduğum süreden sonra. Orada da iyi bir sezon geçirdim. Devamlı bir şekilde oynadım, performans gösterdim. İsteğim, Fenerbahçe'de de istikrarlı bir şekilde oyunumu sahaya yansıtmak olacak" sözleriyle aktardı.

"Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Transfer süreciyle ilgili Dorgeles Nene, "Fenerbahçe'nin ilgisini ve isteğini ilk etapta bana menajerim söyledi. Otomatik olarak da buraya gelme konusunda çok istekli davrandım çünkü Fenerbahçe çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp. Dolayısıyla bu transfer süreci çok hızlı bir şekilde cereyan etti. İki kulüp kendi aralarında anlaştılar. Ben de aynı gün buraya geldim çünkü gelme konusunda istekliydim. Hatta birçok eşyamı orada bıraktım, hazırlayamadan geldim çünkü Fenerbahçe formasını giyecek olmak benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Çok büyük bir gurur. Çok mutluyum bu süreçten dolayı. Burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım, her şeyimi vereceğim." açıklamasında bulundu.

"Onunla çalışacak olmak gerçekten gurur verici"

Teknik Direktör Jose Mourinho'yla çalışacak olmaktan duyduğu memnuniyeti ise Nene, "Öncelikle hocamız Jose Mourinho'ya teşekkür etmek istiyorum. Onunla çalışacak olmak gerçekten gurur verici. Onun takımında yer almak, onun takımı tarafından istenmek, onunla beraber aynı amaç uğruna çalışacak olmak çok büyük bir his. Kendisi gerçekten çok büyük bir hoca. Ben daha küçükken televizyondan onu ve başarılarını izlerdim. Takım ve onun için her şeyimi vereceğim. Güzel şeyler başarmak için en iyisini ortaya koymak istiyorum" sözleriyle ifade etti.

"Sıcak bir aileye gelmiş olduğumu fark ettim"

Takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını belirten Nene, "Açıkçası buraya gelirken ve takım arkadaşlarımla tanışırken çok heyecanlıydım. Ama şunu söylemem gerekiyor, herkes çok sıcak bir şekilde karşıladı. Sıcak bir aileye gelmiş olduğumu fark ettim. Geleli kısa bir zaman oldu ama aile ortamını ve sevgiyi fazlasıyla hissettim" ifadelerini kullandı.

"Kendimi güçlü ve hazır hissediyorum"

Fiziksel ve mental olarak kendisini hazır hissettiğini söyleyen Malili milli oyuncu, "Fizik olarak fazlasıyla hazır hissediyorum, mental olarak da aynı şekilde kendimi güçlü ve hazır hissediyorum. Dolayısıyla bana görev geldiği takdirde elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Çok büyük bir camiadayım ve bu büyük kulüp için büyük camia için ben de en iyisini yapacağım ve her şeyin yolunda gideceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Taraftarımızı hayranlıkla seyrettim"

Benfica maçını tribünden izleyen Nene, Kadıköy'deki atmosfer hakkında ise, "Gerçekten inanılmazdı ve harikaydı. Taraftarlarımız çok güçlü bir ortam ve atmosfer oluşturdu. Aslında ben maçı tribünde seyrederken bir yandan da takımıma katkı sağlayabilmek adına soyunma odası ve sahada olmayı çok istedim. Çünkü taraftarlarımızın göstermiş olduğu destek tezahüratları gerçekten çılgıncaydı, dolayısıyla hayranlıkla seyrettim" dedi.

"Onların destekleriyle beraber Şampiyonlar Ligi'ne de kalacağımızı düşünüyorum"

Son olarak taraftarlarımıza mesajını ileten Dorgeles Nene, "Taraftarlarımıza güzel mesajları için teşekkür etmek istiyorum. Aslında bu almış aldığım mesajlarda şunu hissettim; benim gelmemi çok istediler ve gelmiş olmamdan dolayı da çok mutlular. Benim için bunları görmek çok büyük onur ve gurur. Fenerbahçe için her şeyi yapacağım. Birlikte iyi bir sezon geçirerek sezon sonu şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Onların destekleriyle beraber Şampiyonlar Ligi'ne de kalacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımız arkamızda olduğu sürece bütün hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz" açıklamalarını yaptı. - İSTANBUL