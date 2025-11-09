Haberler

Dorgeles Nene, Kayserispor'a Dört Golle Fenerbahçe'yi Taşıdı

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Dorgeles Nene, Kayserispor'u karşısında 2 gol atarak takımının 4-2'lik galibiyetinde önemli rol oynadı. Nene, maçta toplam 2 kez gol sevinci yaşarken, sezon boyunca gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Dorgeles Nene, Kayserispor filelerine 2 gol birden attı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2 yenerken, 2 gol Nene'den geldi. Sezon öncesi yaz transfer döneminin son günlerinde takıma katılan Malili oyuncu, bugünkü maçla birlikte ligde 8. kez forma giydi. İlk olarak Ankara'da Gençlerbirliği'ne karşı gol sevinci yaşayan 22 yaşınadaki oyuncu, son haftalarda da Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun değişmez ismi oldu. Beşiktaş derbisinde 1 asiste imza atan Nene, bugün de galibiyette önemli rol oynadı. Malili futbolcu, 40. dakikada hızlı gelişen atakta Fred'in pasında tek vuruşla topu ağlara göndererek takımının 2. golünü kaydetti. 50. dakikada ise bu kez sol kanatta Kerem'in ceza sahasına ortasında gelişine vuruş yapan Nene skoru 3-0'a getirdi.

Nene, Kayserispor karşılaşmasının 61. dakikasında yerini Sebastian Szymanski'ye bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
