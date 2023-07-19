Dong'an Gölü Spor Parkı Su Sporları Merkezi, 31. FISU Dünya Üniversite Oyunları'na ev sahipliği yapacak

Dong'an Gölü Spor Parkı Su Sporları Merkezi, yaklaşan 31. FISU Dünya Üniversite Oyunları'nın yüzme etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazır. Merkez, büyük bir A Sınıfı su sporları merkezi olup, yarışma havuzu ve ısınma havuzu içermektedir. Ayrıca, merkezde akıllı su arıtma sistemi, hassas sıcaklık kontrolü ve en son teknolojiye sahip puanlama sistemi bulunmaktadır.

Dong'an Gölü Spor Parkı Su Sporları Merkezi, yaklaşan 31. FISU Dünya Üniversite Oyunları'nın yüzme etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazır.

Büyük bir A Sınıfı su sporları merkezi olan ve 73.500 metrekarenin üzerinde bir alanı kaplayan merkez, her ikisi de 10 kulvarlı ve iki metre su derinliğine sahip bir yarışma havuzu ve bir ısınma havuzu içeriyor.

Yarışma havuzunun her iki tarafında da koltuklar bulunuyor. Sabit koltuklarda 3.000 kişi, ilave koltuklar eklendiğinde ise 5.000 kişi ağırlanabiliyor.

Mekan aynı zamanda hassas sıcaklık kontrolü ve puanlama sisteminde en son teknolojiye sahip.

SES (Çince) : BAİ XUE, Dong'an Gölü Spor Parkı Su Sporları Merkezi İcra Direktörü Yardımcısı:

"Su sporları merkezi, akıllı bir su arıtma sistemine sahip. Su kalitesini ve sıcaklığını büyük ekranlardan ve mobil cihazlar aracılığıyla uzaktan izleyebiliyoruz.

Merkezde klima yerine temiz hava sirkülasyon sistemi kullanılıyor. Sporcuların en iyi performansı sergileyebilmesi için su sıcaklığı 26 ila 28 santigrat derece arasında tutuluyor. Öte yandan iç mekan sıcaklığı ise 28 ila 30 santigrat derece arasında sabitleniyor.

Salonda saniyenin on binde birine kadar hassasiyet sağlayabilen dünyanın en hassas zamanlama ve puanlama sistemlerinden biri kullanılıyor. Yarışmalar sırasında dokunmatik yüzeylerde herhangi bir sorun yaşanması halinde, kamera direkleri tarafından çekilen görüntüler sporcuların sonuçlarını belirlemek için kullanılabiliyor."

Bai'ye göre geçen yılın Mayıs ayından bu yana halka açık olan tesis, FISU Dünya Üniversite Oyunları'ndan sonra genç yüzücülerin eğitimi için de kullanılacak.

Su sporları merkezi, Chengdu FISU Yaz Üniversite Oyunları sırasında yüzme etkinlikleri için bir yarışma, ısınma ve eğitim alanı olarak hizmet verecek. 1-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yüzme müsabakalarında toplam 42 altın madalya sahiplerini bulacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Chengdu kentinden bildiriyor. (XHTV)