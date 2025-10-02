Domenico Tedesco: "Son maçlarda öz güvene sahip olmamız iyi bir şey"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımın günden güne gelişim gösterdiğini belirterek, "Bizim de son maçlarda öz güvene sahip olmamız iyi bir şey. Ben her zaman oyuncuların ihtiyacı olduğu zaman orada olacağım. Harika bir takımımız, harika bir teknik ekibimiz var" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Nice'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, soruları yanıtladı. İlk olarak Nice karşısında ikinci yarıda performans düşüklüğü ve bu durumun hazırlık süreciyle alakalı bir durum olup olmadığına dair Tedesco, "Hazırlık dönemiyle ilgili fikrim yok. Düşüşümüzün sebebi takımın ilk yarıdaki şiddetli oyundu. Takımda bir sürü sprintler, yön değiştirmeler yaptı. Böyle oyun oynadığınız zaman performans sebebi normal olarak görüyorum. Marco dün antrenmana çıkmadı ateşi yoktu, oynatmaya karar verdik ama 60'da pili bitmişti. Kim oynarsa oynasın iyi oynuyorlar ve takıma katkı veriyorlar. Oyuna girenlerle birlikte tempo yeniden arttı bu da benim için önemli bir şey" diye konuştu.

"Takım 2. kez üst üste iyi performans sergiledi"

Antalyaspor maçının kendisi adına referans maçı olduğunu söylemesinin hatırlatılması üzerine İtalyan teknik adam, "3-4 günde bir maç oynadığınız zaman bu kolay değil. Pazar günkü maçta bu referansı oluşturdu. Bütün takım dahil, oyuna sonradan girenlerin nasıl performans gösterdiğini gördünüz. Ben de bu lükse sahip olmak istiyorum. Bugün takım 2. kez üst üste iyi performans sergiledi. Bu durum da sahada öz güven aşılar, karakter koyar, performans sergilersiniz. Bazen de istediğinizi yapamazsınız. Üst üste istikrar göstererek bunu sağlayabilirsiniz. Dün Kerem hakkında konuşmuştuk. Bugün 2 gol attı. Kendisi adına mutluyum, taraftarlar adına mutluyum. Tribünler de harika atmosfer oluşturdular" sözlerini sarf etti.

"Kerem Fenerbahçe'de olduğu için mutluyum"

Eski oyuncusu Nkunku ve Nene ile ilgili soruya Tedesco, "2 oyuncuyu kıyaslaması zor. Nene de genç bir oyuncu. Maçlar oynamaya öz güven kazanmasına ihtiyaç var. Adım adım ilerlemek istiyoruz. Aslında biz rakibin 3'lü oynayacağına göre başlamıştık. Sahaya çıkınca 4'lü oynadıklarını gördük. Kerem gol atamasa bile onun temposunu, baskısını, saha içinde ne kadar yardım ettiğin görebiliyorsunuz. Ancak enerjisi bitince çıkarmak zorunda kaldık. Kendisi üst düzey bir oyuncu. Fenerbahçe'de olduğu için mutluyum. Biz takımda herkesin fit olmasını istiyoruz. Takımda herkese ihtiyacımız var. Çünkü önümüzde çok fazla maç var" değerlendirmesinde bulundu.

"Son maçlarda öz güvene sahip olmamız iyi bir şey"

Takıma geldiği günden bugüne değişimi ve oyunculardan aldığı geri dönüşe dair de konuşan Tedesco, "Bir kıyaslama yapmak zor. 7 gün önce her şey çok kötüydü. Şimdi de her şey çok iyi görünüyor. Zagreb maçını kaybederken her şey çok kötü değildi, bugün de kazanırken her şey çok iyi değil. Bir oyuncu iyi oynuyorsa bunu kendisine söylerim, kötü oynuyorsa da söylerim. Buraları geliştirmesi gerektiğini söylerim. Bu gelişmelerin bazıları hızlı olur. Takım gelişiyor. Bizim de son maçlarda öz güvene sahip olmamız iyi bir şey. Ben her zaman oyuncuların ihtiyacı olduğu zaman orada olacağım. Bizlerin çok çalışması gerekiyor. Harika bir takımız, harika bir teknik ekibimiz var" diye konuştu.

"Ben topa sahip olmak istiyorum"

Kendi futbol düşüncesini aktaran Tedesco, "Savunma çizgimiz önce. Benim futbol düşüncem önde baskı yapmak. Topa sahip olmak istiyoruz. Ben topa sahip olmak istiyorum. Bunu yaparken avantajlarımız olduğu kadar, dezavantajlarımız da oluyor. Çünkü önde baskı yaptığınız zaman enerji harcıyorsunuz. Bunu bazen yapabilirsiniz bazen yapamayabilirsiniz. Bu bazen rakibe bağlıdır. Rakip sizi geriye ittiği zaman çözümler bulmalısınız. Tekrar pozisyon alıp, çözümler bulmanız gerekiyor. Bunu yapmak önemli ancak bu pek çok şeye bağlı" dedi.

"İlk golü bulmak bizim için önemliydi"

"Nice takımında öz güven eksikliği ve ilk 30 dakikadan sonra dağılabileceklerini düşündünüz mü?" sorusuna 40 yaşındaki teknik adam, "Nice'in son 5-6 maçını analiz ettik. Çok güçlü bir takım. Hava toplarını kazanan, 2. topları alabilen bir takım. İlk golü bulmak bizim için önemliydi. Bunun olmaması için önde baskı yaptık. Oynamalarına izin verirsek iyi takım oldukları için sıkıntı çıkarabilirlerdi. Kendileri iyi bir teknik direktör ve iyi bir oyunculara sahip" yanıtını verdi.

"Fred asla kaybeden değil"

Fred'in yedek kalmasıyla ilgili ise Tedesco şunları söyledi:

"Kendisinin kulübe olması problem olduğu anlamına gelmez. Aynı 11 ile oynasam neden aynı 11 ile oynuyorsun diye eleştirilirim. Çok sık 11 değiştirsem, neden değiştirdiniz diyebilirsiniz. Bu oyunda kazananlar ve kaybedenler var. Fred kesinlikle kaybeden değil. Ben oyuncularıma her zaman şunu derim; 'Bir teknik direktör ilk 11'e koyduğu oyunculara güvendiğini gösterir. Sonradan oyuna koyduğunda daha çok güvendiğini gösterir ki özellikleriyle takıma katkı vereceğini düşünür. Kimin oynadığına karar vermek hiçbir zaman kolay değildir. Fred de harika bir insan, harika bir profesyonel ve bu şekilde vermemiz gerekiyor. Önümüzde çok maç var ve o da bizim için önemli bir oyuncu." - İSTANBUL