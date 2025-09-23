Domenico Tedesco: İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız / Metin eklendi

Milan Skriniar : Bizim stadyumumuzda her zaman harika bir atmosfer oluyor

Doğukan DEMİRKIRDI/ZARGEB ( Hırvatistan ), – FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız. Evet problemimiz var. Bahane olarak söylemiyorum çok fazla antrenman yapma imkanımız olmadı. Son maçta iyi bir oyun sergileyemedik" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2025-26 sezonu grup aşamasının ilk hafta maçında yarın TSİ 22.00'de Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve futbolculardan Milan Skriniar basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tedesco, sarı-lacivertli takımın Avrupa hedefleri üzerine yaptığı değerlendirmede, "Fenerbahçe teknik direktörü olduğunuz zaman hedefiniz her turnuvada maksimumu gerçekleştirmektir. Ancak benim felsefem şudur: Hiçbir zaman uzağı düşünmem, çünkü çok uzağı düşünürseniz bir adımı atlama riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu turnuvayı çok seviyorum. Daha önce Leipzig ile yarı final oynamıştık. Bu turnuvada maça çıkacak olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

Alışık olduğu baskı ortamından keyif aldığını dile getiren İtalyan çalıştırıcı, "Burayı, Spartak Moskova ve Schalke ile kıyaslayabilirim. Ben baskıya alışkınım. Aslında ihtiyacım olan şey bu baskıyı ve tutkuyu hissetmek. Çünkü siz bunu yaptığınız zaman çok fazla insanı mutlu edebiliyorsunuz. Ben de zaten bu yüzden bunu yapmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.

'BU TURNUVADA OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM'

Avrupa Ligi'nin kendisi için önemli bir turnuva olduğunu belirten Tedesco, "Bu sezonki Şampiyonlar Ligi maçlarında burada değildim. Buraya geleli 14 gün oluyor. Geçmişte ne oldu, bunu yargılayamam ama bu turnuva daha iyi olur diyemem. Şampiyonlar Ligi maçı oynasaydık ben ve oyuncularım üzülmezdik. Her zaman maksimumu istiyoruz. Avrupa Ligi'nde seviye her zaman üst düzey. Bu turnuvayı seviyorum. Bu turnuvada olmaktan dolayı mutluyum" açıklamasını yaptı

'İSTEDİĞİM SEVİYEDEN ÇOK UZAKTAYIZ'

Takımının performansına da değinen genç teknik adam, "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız. Evet problemimiz var. Bahane olarak söylemiyorum çok fazla antrenman yapma imkanımız olmadı. Son maçta iyi bir oyun sergileyemedik. İyi diziliş sergileyemedik. Son maçlarda çok fazla top kaybettik. Çok fazla ikili mücadele kaybettik. Hatta daha da kötüsü ikili mücadeleye girmedik bile. Ekibimin ve benim işim bunu çözmek" diye konuştu.

'ÇOK FAZLA ANALİZ YAPIYORUZ'

Yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini kaydeden Tedesco, "Son dönem zorlu geçti. Dün gece benzin istasyonuna dondurma almaya gittik. Bu da ne kadar yoğun çalıştığımızı gösteriyor. Çok fazla işimiz var. Çok fazla analiz yapıyoruz. Oyunculara dürüst oluyoruz. Bunu saklamaya gerek yok. Adımlar atmamız gerek. İstediğimiz gibi oynamak için çok çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dinamo Zagreb'i incelediklerini de belirten Tedesco, "Futbol oynamak isteyen, cesur ve ofansif bir takım. 4-3-3 oynuyorlar. Bence çok iyi bir iş çıkartıyorlar. Onları tebrik ediyorum" dedi.

'CESUR VE DOMİNANT OYNAMAMIZ GEREKİYOR'

Süper Lig'deki performanslarına değinen İtalyan hoca, "Trabzonspor'a karşı kazandık, çok baskı vardı. İkinci maçımızda iyi değildik ama kazanmaya çok yakındık. Üçüncü maçımızda çok kötüydük. Bu bir gerçek. Bazen yukarı çıkmak için aşağıya inmeniz gerekiyor. Başlangıçta işler iyi olsaydı teknik adam değişikliğine gerek kalmazdı. Problemler var. Ben Amerika'yı yeniden keşfetmiyorum. Bazı problemler var, bu bir gerçek. Bunları çözmek için çalışıyoruz. Kendi oyunumuzu sergilememiz gereken bir süreç. Cesur ve dominant oynamamız gerekiyor. Her zaman böyle oynamalıyız. Bunu uygulamak için adım adım gitmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

MİLAN SKRİNİAR: BİZİM STADYUMUMUZDA HER ZAMAN HARİKA BİR ATMOSFER OLUYOR

Basın toplantısında söz alan savunma oyuncusu Milan Skriniar ise, "Son iki maçta aldığımız sonuçlar ve performansımız istediğimiz gibi değildi. Ama bununla baş etmemiz gerekiyor. Yarın camiaya pozitiflik katmak için kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Dinamo Zagreb'in güçlü bir atmosfer yaratacağını söyleyen Slovak futbolcu, "Dinamo Zagreb, Hırvatistan'ın en büyük kulübü ve çok iyi taraftarları var. Bu duruma alışkınız çünkü bizim stadyumumuzda da her zaman harika bir atmosfer oluyor" ifadelerini kullandı.

'VEDALAR HER ZAMAN ÜZÜCÜDÜR'

Yeni döneme adapte olmaya çalıştıklarını belirten Skriniar, "Biliyorsunuz, çok fazla değişiklik oldu ve vedalar her zaman üzücüdür. Ancak biz buradayız; antrenmanımızı yaptık ve maçımıza odaklandık. Belirttiğiniz gibi, yeni başkanımız da gelip takıma bir konuşma yaptı. Ama şu anda yapmamız gereken en önemli şey, yarın oynayacağımız maça odaklanmak. Ondan sonra diğer konulara zaman kalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

'ÖNEMLİ OLAN TAKIMIMIZIN BİRLİK OLMASI'

Sözlerini takım birlikteliği vurgusuyla tamamlayan savunma oyuncusu, "Açıkçası benim kiminle oynadığım benim için hiç önemli değil. Tamamen hocamızın kararı. Ben ve yanımda başka biri oynamış veya ben oynamamışım, başka iki arkadaşım oynamış. Benim için önemli değil. Önemli olan takımımızın birlik olması ve hocamızın istediği şeyleri sahada sergilememiz" dedi.