Tedesco: Stuttgart'ı İyi Yendik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Stuttgart karşısında sistemlerini iyi uyarladıklarını belirterek, "Alan markajımızı iyi uyguladık. Güç, ruh, beyin, mantalite anlamında gerçekten iyi iş çıkardık" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Stuttgart çok iyi bir takım. Bundesliga'da maçlarını domine ederek oynuyorlar. Çok fazla milli takım oyuncularına sahip. Çok kaliteli oyuncuları var. Hocaları 3 yıldır iyi bir iş çıkartıyor. Çok fazla gelişim kat ettiler. Benim de kenarda destek olmam gerekiyordu. Çok yüksek bir enerjiye ihtiyacımız vardı. İlk 15 dakikadaki yapıyı net bir şekilde sahaya ortaya koyamadık. Pres yapacaklarını biliyorduk. Bu presi hızlı şekilde geçmemiz gerekiyordu. Net şablonlarımız var. Bunlar da gayet basit uygulaması gereken şeyler. İyi bir şekilde bugün oynadığımızı düşünüyorum. Bazı noktalarda 8 numaraların geriye gelmesinden bahsetmiştim. Benzer direktiflerimiz oldu" ifadelerini kullandı.

"Bu maç için ideal 11 buydu"

"Fenerbahçe ideal 11'ini buldu mu?" sorusuna Tedesco, "Teknik adam olarak işim bu. Oyuncuların hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Oyuncularımız çok iyi hazırlık süreci geçiriyorlar. Fiziksel anlamda dirençli bir takıma karşı oynadık. Neredeyse 70-75 dakika oyuncu değişikliği yapmadım. 6 haftadır buradayım 2 hafta içerisinde değişiklikler olabiliyor. En net örnek Alvarez; bir sakatlığı söz konusuydu. Bir hafta içerisinde sakat oyuncular da olabiliyor. Bu süreç içinde bazı şeyleri bulabiliyorsunuz. Oyuncularım iyi bir antrenman ortaya koyuyorlar. Bu maç için ideal 11 buydu. Bir sonraki maçın 11'i farklı olabilir. Takımımız bugün sahada çok fazla efor sarf etti" yanıtını verdi.

Tedesco, ayrıca sosyal medya kullanmadığını ve Türkçe okuyamadığını sözlerine ekledi.

"Güç, ruh, beyin, mantalite anlamında gerçekten iyi iş çıkardık"

Stuttgart karşısında blokların kompaktlığı anlamında iyi oynadıklarını belirten sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, "Son 5 maçımızla ilgili konuşacak olursak; 4 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Son 3-4 maçımızı güçlü bir şekilde oynadık. Bazen skoru koruma ihtiyacı olabiliyor. Bizim amacımız bu değil. Geride karşılamak istemiyoruz. Maç içerisinde olabiliyor. Bu durum Stuttgart ile de alakalı. Stiller adında bir futbolcuları var, takımın beyni kendisi. Zor anlarda iyi kararlar veren bir isim. Özellikle Stuttgart'ın 6 maçını takip ettik. Liglerinde rakiplerini domine etmelerini seven bir takım. Bayern Münih ile oynadıkları maçın bir bölümünde de bunu ortaya koydular. Bu anlamda B planınız da olması gerekiyor. 90 dakika baskı mümkün değil. Öte yandan kalecilerinden de söz etmek gerekiyor. Bugün öndeki oyuncularımız baskı yaparken, Nübel attığı uzun paslarla çıkmasını bildi. En iyi oyunumuzdu. Blokların kompaktlığı anlamında en iyi oyunumuzdu. İyi uyarladığımızı düşünüyorum. Alan markajımızı iyi uyguladık. Güç, ruh, beyin, mantalite anlamında gerçekten iyi iş çıkardık" diye konuştu.

"Daha erken gol bulabilirdik"

"Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi mi, Avrupa Ligi mi?" sorusunu da yanıtlayan Tedesco, taraftarlara da övgü göndererek şunları söyledi:

"Avrupa Ligi takımıyız. Çünkü Avrupa Ligi'nde oynuyoruz. Benfica'yı eleseydik Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaktık. Şaka bir yana adım adım, yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bir gün siyah, bir gün beyaz değil. Daha dengeli gideceğiz. Biz büyük bir kulübüz. Stuttgart da bu büyüklüğü hissetti. Taraftarlarımız inanılmazdı. Gerçekten çok büyük etki oluşturdular. Her zaman ihtiyaç duyuyoruz bu anlamda. Takımda her oyuncunun desteğe ihtiyacı var. Bugün negatif kısım, daha erken gol atabilirdik. Topa sahip olma konusu da aynı şekilde. Daha erken gol bulabilirdik."

"İsmail'i seviyorum"

İsmail Yüksek'in kendisinin göreve gelmesiyle artan performansına yönelik Tedesco, "Takımda oyuncuların güvene ihtiyacı var. Karakteriyle, antrenmanda çalışmasıyla, hem de topa sahip olma isteğiyle önemli bir oyuncu. Bir top kazanıcı. Onu seviyorum. Kendisinin iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Bu şiddeti göstermemiz gerekiyor"

Bir sonraki maç olan Gaziantep FK mücadelesine değinen Tedesco, oyun sistemine yönelik, "Felsefem gereği ligdeki sıralamaya bakmıyorum. Bakarsam işime odaklanamam. İlgilendiğimiz şey kendimiziz. Her oynadığımız lig maçında, bu akşamkinden çok farklı oynadığımızı söyleyemem. Her maçı olumsuz olarak değerlendiremeyiz, Türkiye ligini zor bir lig olarak değerlendirebiliriz. Samsun'a gittiğinizde kesin 3 puan alırsınız diye bakamayız. Herkes bize sınırlarını zorluyor. En üst performansıyla oynuyor. Bizim de aslında ihtiyacımız bu. Bu şiddeti göstermemiz gerekiyor. Sonrasında kalite ortaya çıkar. Sonrasında sizin de konsantrasyonu göstermesi gerekiyor. Antep'ten sonra ufak bir aramız olacak. Bu süreci de iyi şekilde geçirmeniz gerekiyor. Amacımız bir sonraki maça odaklanmak olacak" diye konuştu.

"Jhon Duran, tam anlamıyla hazır değil"

Uzun zaman sonra bugün süre alan Jhon Duran'ın, sonraki maçlarda En-Nesyri ile çift forvet oynama ihtimali için Tedesco, "Olabilir. Gerçekten çok büyük potansiyele sahip. İyi bir iş çıkardı. En-Nesyri ile iyi anlaşıyorlar. Birlikte oynamayı seviyorlar. 4-4-2 de olabilir. Jhon, şu an hazır değil. Bugün oyuna atmak da bir işaret. Bu hafta birkaç antrenmana katıldı. Yüzde yüz hazır değil. Şans vermeniz, dakika vermeniz gerekiyor. Canavar gibi antrenman yapan oyuncularınız var. Onu beli seviyeye çıkarmak adına dakika vermek istiyorum. Kendisi iyi bir oyuncu ama tam anlamıyla hazır değil" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL