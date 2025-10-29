Haberler

Domenico Tedesco, Fenerbahçe ile İlk Derbisine Çıkacak

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, 2 Kasım'da Beşiktaş ile oynanacak maçla birlikte sarı-lacivertlilerin başında ilk derbi heyecanını yaşayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş maçıyla birlikte sarı-lacivertlilerin başında ilk derbisine çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, 2 Kasım Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu Domenico Tedesco da bu müsabakayla birlikte ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Ligin 5. haftasından itibaren takımın başında olan İtalyan teknik adam, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek, 15 puan topladı.

40 yaşındaki teknik direktör, ilk büyük maçını Trabzonspor'a karşı oynamış ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

Almanya ve Rusya'daki tecrübeleri

Domenico Tedesco, teknik direktör olarak görev yaptığı Almanya ve Rusya'da birçok büyük maçta kulübedeydi. Schalke döneminde, 3 kez 'Ruhr derbisi' heyecanı yaşayan Tedesco, Borussia Dortmund'a karşı 1'er kez galibiyet, beraberlik, mağlubiyet aldı.

Rusya'da Ekim 2019 - Haziran 2021 tarihleri arasında Spartak Moskova'yı çalıştıran Tedesco; CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova ve Dinamo Moskova'ya rakip oldu. Kırmızı-beyazlı takım, ezeli rakiplerine karşı bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 4 de mağlubiyet yaşadı. - İSTANBUL




