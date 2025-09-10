Domenico Tedesco, Fenerbahçe ile anlaştı mı? Tedesco, Fenerbahçe'ye transfer oluyor mu?

Tedesco'nun Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğu yönündeki haberler gündemi meşgul ederken, kulüpten veya teknik direktörden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Peki, Domenico Tedesco gerçekten Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak mı? Gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DOMENICO TEDESCO FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI MI?

Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğunu yeni bir isme emanet etti. Sarı-lacivertli kulüp, uzun süredir devam eden teknik adam arayışını sonlandırarak İtalyan asıllı Alman teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaşmaya vardığını resmen duyurdu. Bu hamleyle birlikte Fenerbahçe, takımı yeniden yapılandırma ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda güçlü bir adım atmış oldu.

DOMENICO TEDESCO KİMDİR?

İtalyan kökenli Alman teknik direktör Domenico Tedesco, genç yaşına rağmen futbol dünyasında önemli başarılara imza atan bir isim olarak dikkat çekiyor. 1985 yılında doğan Tedesco, antrenörlük kariyerine 2008'de VfB Stuttgart altyapısında yardımcı antrenör olarak adım attı.

2017 yılında ilk kez profesyonel teknik direktörlük deneyimini Erzgebirge Aue'de yaşayan Tedesco, kısa sürede takımını düşme tehlikesinden uzaklaştırmayı başardı. Bu başarısıyla Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün radarına giren genç hoca, sadece 32 yaşındayken Schalke'nin başına geçti. İlk sezonunda takımı ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesi aldı ve futbol otoritelerinden tam not aldı.

2019'da Rusya'nın köklü kulüplerinden Spartak Moskova'ya geçen Tedesco, burada da istikrarlı bir performans sergiledi. Ardından 2021'de RB Leipzig'in teknik direktörlüğünü üstlenen Tedesco, 2022 yılında Almanya Kupası'nı kazanarak kulübün tarihinde önemli bir başarıya imza attı. 2023 yılında ise Belçika Milli Takımı'nın başına geçerek uluslararası arenada da deneyim kazandı ve kariyerini bir üst seviyeye taşıdı.

DOMENICO TEDESCO KARİYERİ

Domenico Tedesco'nun Kariyerinde Öne Çıkan Kulüpler ve Teknik Direktörlük Dönemleri:

VfB Stuttgart (altyapı ve yardımcı antrenör)

TSG Hoffenheim (altyapı)

Erzgebirge Aue (2017)

Schalke 04 (2017–2019)

Spartak Moskova (2019–2021)

RB Leipzig (2021–2022)

Belçika Milli Takımı (2023–2025)

Tedesco, oyun anlayışında taktiksel esnekliği ön planda tutması, genç yeteneklere verdiği değer ve detaylara gösterdiği özenle biliniyor.