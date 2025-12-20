FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Ben şu anda gördüğümüz Fenerbahçe'den çok mutluyum. Tabii ki her zaman geliştirilecek şeyler vardır. Zaten geliştirebileceğimiz bir şey varsa bunu ilk ben dile getiririm. Şu an iyi gidiyoruz. Bunun için oyuncularıma teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü çok sıkı bir şekilde çalışıyorlar. Antrenmanlarda ve maçlarda çok iyi bir performans sergiliyorlar. Bizim hedefimiz her zaman daha da gelişmek" dedi.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Domenico Tedesco, "Takımın son dönemdeki performansı iyi. Bugünkü performansımız da iyiydi. Maç içerisinde çok özgüvenli bir şekilde oyunumuzu sahaya yansıttık. Takım gerçekten çalışmalarını en iyi şekilde sürdürüyor. Sezonun ilk yarısı bizler için kolay olmadı. Çünkü burada hiçbir maç kolay değil. Bugün de maç eğer 2-1'e gelmiş olsaydı bizim için zor olacaktı. 2-0 olmasına rağmen bu maçın böyle bir hikayesi var ki, bu hikayeyi bütün sezon için söyleyebiliriz. Çünkü bu ligde oynadığımız her rakip zorlu. Kaliteli takımlar var. Her takımın iyi oyuncuları, kaliteli oyuncuları var. Dolayısıyla bizim yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bir sonraki maçımız kupada Beşiktaş'a karşı. O maç da aynı olacak. Zorlu bir ekibe karşı oynayacağız. İyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Bizim yapmamız gereken şey bu maçtan sonra olabildiğince hızlı bir şekilde toparlanıp elimizdeki en iyi oyunu sahaya çıkarmak olacak" diye konuştu.

'ELİMDEKİ OYUNCULARDAN MUTLU VE GURURLUYUM'

Takımdaki oyunculardan mutlu olduğunu belirten 40 yaşındaki teknik adam, "Öncelikle ben her zaman kendi takımımı daha çok düşünüyorum. Elimde olan oyunculardan dolayı mutluyum ki bugün de bizlerle olamayan oyuncular var. Alvarez'in bir sakatlığı var. Semedo'nun ve Archie'nin sakatlıkları var. Çağlar da şu anda tam olarak hazır değil. Bu tarz durumlar yaşayan oyuncularımız var. Ama biz birlikte çalışmalarımızı iyi şekilde sürdürüyoruz. Birlikte çalışmaktan çok keyif alıyoruz. İlk vermek istediğim mesaj bu. Ben elimdeki oyunculardan mutlu ve gururluyum. Dedikodularla ilgili yorum yapamam. Ne zaman resmileşir o zaman tabii ki bir şeyler söyleyebilirim. Ama her dedikodu için cevap versem burada zaten üç saat konuşmamız gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

'MAÇTAN SONRA SOYUNMA ODASINDAKİ ATMOSFER ÇOK POZİTİFTİ'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç sonu başkan Sadettin Saran'ın soyunma odasına geldiğini ve pozitif anlar yaşandığını ifade etti. Tedesco, "Ben şu anda gördüğümüz Fenerbahçe'den çok mutluyum. Umarım sizler de öylesinizdir. Tabii ki her zaman geliştirilecek şeyler vardır. Zaten geliştirebileceğimiz bir şey varsa bunu ilk ben dile getiririm. Şu an iyi gidiyoruz. Bunun için oyuncularıma teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü çok sıkı bir şekilde çalışıyorlar. Antrenmanlarda ve maçlarda çok iyi bir performans sergiliyorlar. Bizim hedefimiz her zaman daha da gelişmek. Bugün bizler için özel bir gündü. Hepimiz haberleri görünce şok olduk. Bizler bir aileyiz ve her ailede olduğu gibi bizler de birbirimizi umursuyoruz. Benim için, Fenerbahçe için, çalışanlar için, oyuncular için kolay değildi. Ama bugün doğru cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Bizler ne yapabiliriz? Aynı şekilde sahada performansımızı sergileyip, odaklandığımızı göstererek bunu sahaya yansıtabiliriz. Oyuncular da bunu pek çok kere gösterdiler diye düşünüyorum. Ki şartlar ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın bunu gösterdiler. Biz buradayız mesajını verdiler. Bizim yapmamız gereken şey maçlara odaklanmak ve duyguyu sahaya yansıtmak. Belirtmiş olduğum gibi bizler aile bireylerimizi umursuyoruz ve umuyoruz ki bu süreç en kısa sürede çözülür. Maçtan sonra da soyunma odasındaki atmosfer çok pozitifti" dedi.

'TALISCA'NIN GÖSTERMİŞ OLDUĞU PERFORMANSTAN DOLAYI MUTLUYUM'

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Anderson Talisca'nın performansı hakkında konuşan Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece çok fazla gol atmıyor, aynı zamanda önemli goller de atıyor. 1-0'ı bulduğumuz goller her zaman önemlidir ki bugün de bizim için öyle oldu. 1-0'ı bulana kadar ofansif anlamda performansımızı maç içerisinde yukarıya çıkartmıştık. Talisca adına çok mutluyum. Çünkü kendisi hem çok çalışıyor hem de takımına çok yardım ediyor. Kendisi üst seviyede bir golcü ki bazı maçlarda gol atamasa da asist yaptı. Daha fazla asisti de olabilirdi eğer o pozisyonları kaçırmamış olsaydı. Onun göstermiş olduğu performanstan dolayı mutluyum. Tabii ki mutlu değilim dersem yalan söylemiş olurum. Bizim için önemli bir oyuncu. Neler olacağını göreceğiz. Ama şunu söyleyebilirim ki onun adına çok mutluyum."