Domenico Tedesco, Fenerbahçe'deki İlk Maçında Galibiyetle Başladı
İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettiği maçla takımındaki ilk galibiyetini elde etti. Tedesco, maçın ardından futbolcularla birlikte başarıyı kutladı.
İtalyan Teknik Direktör Domenico Tedesco, Fenerbahçe kariyerindeki ilk maçına galibiyetle başladı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaşırken sarı-lacivertliler bu zorlu müsabakaya yeni teknik direktörü ile çıktı. Milli maçlar için verilen arada İstanbul'a gelerek göreve başlayan Tedesco, 5 gün sonra ilk resmi maçında Trabzonspor'a rakip oldu.
Sarı-lacivertliler 3 puanı tek golle alırken, Tedesco da yeni takımının başında 3 puan elde etti.
Kanarya, ilk yarıda atak bir futbol sergilerken girdiği birçok pozisyondan yararlanamadı. Soyunma odasına 1-0 önde girilirken, ikinci yarının özellikle son 20 dakikasında tempo düştü.
Tedesco, 73'te Kerem, 83'te ise En-Nesri ve Talisca'yı kenara alarak, son dakikalarda hücum hattında değişikliğe gitti.
40 yaşındaki teknik adam son düdüğün ardından futbolcularla birlikte kale arkasına giderek, galibiyeti taraftarlarla birlikte yaşadı. - İSTANBUL