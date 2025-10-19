Domenico Tedesco: "3. golü atıp maçı bitirmeliydik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fatih Karagümrük mücadelesi sonrası, "Bugün oyuna baktığımızda. 3. golü atıp maçı bitirmeliydik. Eğer 3. golü atıp maçı bitiremezsek rakibin kaybedeceği bir şeyi olmadığından işler de zorlaşıyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kendi sistemini adapte etmede zorluk yaşadıklarını söyledi. Tedesco, "Bunu da normal olduğunu düşünüyorum. Bizler 4-3-3 oynuyoruz. Bu takıma en çok uyan sistem bu. Oyuncular da mutlular. Kerem mutlu, forvet oyuncuları mutlu. Asensio hatlar arasında oynamaktan mutlu. Bu sistemi oynamak zor. Hala üzerinde çalışmamız gerekiyor. Milli arada çok çalıştık. Günde 2 antrenman yaptık. Milli maçlardan dolayı elbette sadece 10 oyuncu vardı elimizde. 60. dakikaya kadar iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Özellikle 60 dakikaya baktığımızda 6 gol atmamız gerekiyordu. Bugün oyuna baktığımızda 3. golü atıp maçı bitirmeliydik. Eğer 3. golü atıp maçı bitiremezsek rakibin kaybedeceği bir şeyi olmadığından işler de zorlaşıyor" diye konuştu.

"Büyük takımlar girdikleri pozisyonları gole çevirmelidir"

"Bugünkü oyunun Gaziantep FK ve Stuttgart maçlarında yeterli olacak mı?" sorusuna Licka, "Aynı şekilde Nice'e karşı oynadığımız maçı kazanmıştık. Nice iyi takım. Stuttgart da iyi takım. Avrupa Ligi ligdeki işlerinizi zorlaştırıyor. Her maç farklı. Taraftarların mutsuz olduğuna katılmıyorum. Sonuca baktığınızda ilk 60 dakika çok iyi performans sergiledi takım. Yanılmıyorum rakip 1. veya 2. şutlarında golü buldular. Bizim ise 14 net pozisyon vardı. Girdiğimiz pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor. Büyük takımlar girdikleri pozisyonları gole çevirmelidir" ifadelerini kullandı.

"Takımın tempolu oyuna alışması gerekiyor"

Maç içerisinde bütün oyuncu değişikliği haklarını kullandıklarını belirten Domenico Tedesco, bugüne kadar bütün maçlarda 5 değişiklik yapmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Kaleciyi çıkartırsanız 5 oyuncuyu sahaya sürdüğünüzde takımın yüzde 50'sini değiştirirsiniz. Bu ritme alışmamız gerekiyor. Benim futbolum bu. Baskı yapan ve topu kaybettikten sonra kontra baskı yapan bir takım istiyorum. Tempolu oyuna takımın alışması gerekiyor. Takımın geri çekilmesini sevmiyorum ama gücünüz kalmadığında bu oluyor. Gol yemeyi ben de sevmiyorum ama 2-1 dahi olsa planımızın değişmemesi gerekiyor. Ben oyuncularıma hem analizlerde hem de antrenmanlarda bunu açıklamaya çalışıyorum. İyi bir yoldayız, bu maçları kazanmak her zaman önemlidir. Benim hissiyatıma göre 2 hafta önce oynansaydı bu maç 2-2 biterdi. Tabii bu bir hissiyat" diye konuştu.

Tedesco'dan Asensio değerlendirmesi

Asensio'yu kullanmak istediği bölgeye yönelik soruya Tedesco, "Aslında aynı pozisyonda oynadı. Bazı maçlarda Talisca ile birlikte 8 numarada oynadık. Solda Talisca oynadığında Marco sağ tarafta oynadı. Bugün sol 8 olarak oynattık. Aslında rakibe göre adapte etmeniz gerekiyor. Ne olursa olsun Marco o boşlukları bulabilen bir oyuncu. Biraz da oyun kurulumunu nasıl yaptığınızla alakalı. Marco çok zeki bir oyuncu. Sisteme çabuk adapte olabiliyor. Bugün Talisca'ya yakın oynadı. Saha içerisinde serbest oynayan bir oyuncu. Bağlantı oyuncumuza ihtiyaç var.

Tedesco, aynı zamanda İsmail Yüksek'in harika performans sergilediğini sözlerine ekledi.

"Fenerbahçe için oynamak kolay değildir"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Samandıra'da oyuncuların psikolojilerinin düştüğüne yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine 40 yaşındaki teknik adam, "Ben buraya geldiğimde çok iştahlı bir takım gördüm. Çok geçmeden Trabzonspor maçına hazırlanmamız gerekti ve galibiyet aldık. Fenerbahçe için oynamak kolay değildir. Doğru oyunculara sahibiz. Takımdaki tüm oyuncular Fenerbahçe'de oynayacak kalitede. Herkesin bu durumdan mutlu ve gururlu olması gerekiyor" dedi.

"Tek amacımız çalışmak ve maçları kazanmak"

Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray ile ilgili söylemleri ve oyuncuların düşüncelerine yönelik soruya Tedesco, "Ben Galatasaray'a bakmıyorum. Ben kendi takımıma adapte oluyorum. Maçlarımızı pazar günü oynuyoruz ve düşünecek çok zamanımız oluyor. Ben hiçbir zaman Galatasaray'ı düşünmüyorum. Oyuncular da kendi işlerine odaklanıyorlar. Aslında bu çok önemli. Günlük çalışmalarımıza odaklanıyoruz. Bizler her maçımızı kazanmak istiyoruz. Biz her sabah uyandığımızda tek amacımız çalışmak ve maçları kazanmak" yanıtını verdi.

"Elimde olan takımdan çok mutluyum"

Tedesco, ocak ayında yapılacak transferler ve öngördüğü mevkiiyle ilgili soruya şöyle konuştu:

"Çok erken. 4 günde bir maç oynuyoruz. Yarından itibaren Stuttgart maçına odaklanacağız. Çok önemli bir maç, prestij mücadelesi. Yapmamız gereken şu ana odaklanmak. Boş bir zihnim olmadı. Kulübümüzde bu işe odaklanacak insanlar var. Vakti geldiğinde oturup konuşuruz. Elimde olan takımdan çok mutluyum." - İSTANBUL