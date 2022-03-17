Domenec Torrent: Oyuncularımla gurur duyuyorum

"Sonuçtan memnun değiliz, bir sonraki tura çıkmak istiyorduk ama kime karşı oynadığımızı görmekte fayda var"

"Düzenli oynayan oyunculara ihtiyacım vardı"

Maç maç bakacaklarını söyleyen Berkan, "3 gün sonra bir maçımız var, en iyi şekilde hazırlanacağız. Sadece lig kaldı. Ligi bitirebileceğimiz en iyi konumda bitirmeye çalışacağız, biz Galatasaray'ız sonuçta" diyerek sözlerini noktaladı.