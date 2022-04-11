Domenec Torrent: Bugünün sonucuyla ilgili sinirliyim

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında skoru ve mücadeleyi değerlendirdi.

Torrent, oyuncu değişiklikleriyle ilgili yapılan eleştiriler hakkında da, "Evde oynadığımızda, maçı kazandığımızda her şeyi çok doğru yapmışız gibi görünüyor. Gomis ve Babel yaklaşık 36 yaşında iki isim ama ikisinin de bugün oyunu iyiydi. 60'ıncı dakikada kimi kiminle değiştirirdiniz? Kaybettiğimiz için söylüyorum bunu. Kaybettik, geç mi oldu değişiklikler, geç oldu. Değişiklikleri yaptıktan sonra iyi oynadık diye bir şey yok. Burada kazandın ya da kaybettin muhabbeti oluyor. Kazandıysak ben haklıyım, kaybettiysek soruyu soranlar haklı. 4-3 kazandığımız maçta yaptığımız değişikliklerden dolayı kazandınız demişlerdi ama öyle değildi. Hoca mükemmel değişiklikler yaptı denildi ama öyle değildi. Bu kadar basit değil. Barcelona'ya karşı, Karagümrük'e karşı iyiydi de, neden bugün iyi değil gibi sorular geldi. Karagümrük maçında değişiklikler yardımcı oldu mu? 2-0 kazandık ama kimse sormadı. Ama kazandığımız için tartışma kapandı. Maçtan önce de sonra da derinlemesine bir analiz yapıyorum. Yarın tekrar bir konuşma yapacağız ve orada da neleri daha iyi yapabilirdik diye konuşacağız. Çünkü biz canlı şekilde analizimizi yapıyoruz. Ama size karşı mücadele veriyorlar ve hiç gol atamıyorsunuz, onlar atıyor. Daha efektif oldukları için kazanıyorlar" dedi.