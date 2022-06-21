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Domenec Torrent: Bu olağanüstü kulübü tekrar şampiyon yapacak yolu bulmanızı diliyorum

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Domenec Torrent: Bu olağanüstü kulübü tekrar şampiyon yapacak yolu bulmanızı diliyorum

Galatasaray ile yolları ayrılan teknik direktör Domenec Torrent, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmasının ardından ilk açıklamasını yaptı.

Galatasaray ile yolları ayrılan teknik direktör Domenec Torrent, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmasının ardından ilk açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe açıklama yapan Torrent, "Zor bir dönemde kulübe geldik ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Kendimizi dışarıda olanlardan soyutlayarak, fazla gürültü yapmadan sadece işimize odaklandık. Her gün bize çok yardımcı olan Florya çalışanlarına şükranlarımı sunmak istiyorum. Takımın ihtiyacı olduğu zamanlarda yardımcı oldukları için istisnasız bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum; Galatasaray size aittir. Sizin için en iyisini ve bu olağanüstü kulübü tekrar şampiyon yapacak yolu bulmanızı diliyorum. En büyük Cimbom" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Domenec Torrent Galatasaray Spor Haberler

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