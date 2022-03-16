Domenec Torrent: Amacımız mutlaka bir üst tura yükselmek

"Benim için bir maçı kazanmanın en iyi yolu, bir önceki maçı kazanmaktır. Bu da Beşiktaş maçıydı"

"Barcelona şu anda dünyanın en iyi 5 takımından birisi"

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona'nın çok kaliteli bir takım olduğunu söyleyerek, "Bizim amacımız mutlaka bir üst tura yükselmek. Oyun anlayışımız da buna odaklanmış şekilde olacak" dedi.

Rumen bir gazetecinin Morutan ve Cicaldau ile ilgili sorduğu soruya yanıt veren deneyimli çalıştırıcı, "Romanya'dan olduğun için Rumen oyunculardan bahsediyorsun. Ama önümüzde çok önemli bir maç var, ben maçtan bahsediyorum. Oyunculardan bahsetmeyeceğim. 28 tane oyuncumuz var bizim, o 28 oyuncudan seçmemiz gerekiyor kadroyu. Dolayısıyla onların da oynama ihtimali var. 5 kişiyi dışarıda bırakmam gerekiyor her zaman. Sonrasında o maç için en iyi kadroyu seçmem gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.