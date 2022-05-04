Domagoj Vida, babasının rahatsızlığı sebebiyle Hırvatistan'a gitti - Haberler

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Domagoj Vida, babasının rahatsızlığı sebebiyle Hırvatistan'a gitti

AA - Süha Gür - Spor
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Domagoj Vida, babasının rahatsızlığı sebebiyle Hırvatistan'a gitti

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida, babasının rahatsızlığı sebebiyle Hırvatistan'a gitti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida, babasının rahatsızlığı sebebiyle Hırvatistan'a gitti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Domagoj Vida babasının geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan'a gitmiştir. Vida'nın babası cuma günü operasyon geçirecektir."

AA / Süha Gür - Spor

Domagoj Vida, Hırvatistan, Beşiktaş, Kalp, Spor, Haberler

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