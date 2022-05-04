Domagoj Vida, babasının rahatsızlığı sebebiyle Hırvatistan'a gitti
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida, babasının rahatsızlığı sebebiyle Hırvatistan'a gitti.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida, babasının rahatsızlığı sebebiyle Hırvatistan'a gitti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Domagoj Vida babasının geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan'a gitmiştir. Vida'nın babası cuma günü operasyon geçirecektir."
AA / Süha Gür - Spor