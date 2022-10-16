Dolmabahçe'de dev düello! Beşiktaş-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, hafta içi Monaco'yu 4-0'lık skorla geçen bordo-mavilileri yenerek geçen hafta son verdiği galibiyet hasretinin üzerine yeni bir seri yakalamayı hedefliyor. Ligde 17 puanla 7. sırada bulunan Trabzonspor ise deplasmanda alacağı 3 puanla zirvenin adayı olmak istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Saiss ile Emrecan Uzunhan'ın sakatlıkları bulunuyor. Öte yandan sakatlığı düzelen Salih Uçan'ın forma verilmesi halinde oynaması beklenirken Gedson Fernandes ise ceza sınırında bulunuyor.Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor.

BEŞİKTAŞ BİR GALİBİYETLE ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 98 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 25 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 140 gole, Trabzonspor 113 golle karşılık verdi.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Souza, Salih, Dele Alli, Ghezzal, Weghorst, N'Koudou

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Vitor Hugo, Bartra, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, A.Ömür, M.Gomez