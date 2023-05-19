Doha Büyükelçiliği 19 Mayıs için koşu yarışı düzenledi
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Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle koşu yarışı düzenlendi. Yarışa yaklaşık 100 Türk vatandaşı katıldı.
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle koşu yarışı düzenlendi.
Doha Büyükelçiliği tarafından Katar Kültür Köyü'nde düzenlenen 5 kilometrelik koşu yarışına yaklaşık 100 Türk vatandaşı katıldı.
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, yarış öncesinde yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş mücadelesine değinerek, gençliğin cumhuriyetin gelişmesindeki rolüne dikkat çekti.
Göksu, tüm Türk vatandaşlarını 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oy kullanmaya davet etti.
Yarışın ardından Göksu, dereceye girenlere hediyelerini takdim etti.
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023