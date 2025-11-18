Haberler

Doğuştan Tek Kolu Olan Atlet Tuğçe Eminoğlu, CrossFit Yarışmasında Takdir Topladı

Kuşadası'nda düzenlenen Uluslararası CrossFit Yarışması'na katılan Tuğçe Melis Eminoğlu, doğuştan tek kolu olmasına rağmen sergilediği azimle dikkat çekti. Eminoğlu, destekçisi nişanlısı Enes Maraba ile birlikte daha büyük hedefler peşinde.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Uluslararası CrossFit Yarışması'nda, doğuştan tek kolu olmayan atlet Tuğçe Melis Eminoğlu (30), rakipleri karşısında sergilediği mücadele azmiyle takdir topladı. En büyük destekçisinin nişanlısı Enes Maraba olduğunu belirten Eminoğlu, "Amacım, daha çok çalışıp, yurt dışında düzenlenen CrossFit Game organizasyonuna katılmak" dedi.

Kuşadası geçen hafta Uluslararası CrossFit Yarışması'na ev sahipliği yaptı. Atletlerin limitlerini zorlayan yarışmaya, 12 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katıldı. 8 yıldır Kuşadası'nda düzenlenen organizasyonda atletler, olimpik halter, cimnastik, yüzme ve atletizm branşlarının kombinasyonundan oluşan parkurlarda çiftler halinde yarıştı. Sporcular, iki gün süren organizasyonda, Beginner, Scaled ve Advanced kategorilerinde derece elde edebilmek için dayanışma ve takım ruhuyla hareket etti.

'PARKURLARDA KOLUM İÇİN APARAT KULLANIYORUM'

Uluslararası CrossFit Yarışması'na, doğuştan sol tek kolu olmayan atlet Tuğçe Melis Eminoğlu da katıldı. Eminoğlu, rakipleri karşısında sergilediği mücadele azmiyle alkış ve takdir topladı. Türkiye'nin ilk adaptive crossFit atleti olan Eminoğlu, parkurları başarıyla tamamladı. Asla pes etmeyen rekabetçi bir ruha sahip olduğunu belirten Eminoğlu, "Ben spor yapmaya 5 yıl önce fitness ile başladım. Zaman içerisinde crossFit ile tanıştım. Daha mücadeleci bir spor olduğu için CrossFit'e devam etme kararı aldım. Parkurlarda kolum için aparat kullanıyorum. Bu durum rakiplerim karşısında beni zorluyor, ayrıca zaman da kaybettiriyor. Ancak asla pes etmiyorum" dedi.

'BAŞTA BENİ YADIRGADILAR'

En büyük destekçisinin nişanlısı Enes Maraba olduğunu söyleyen Eminoğlu, "CrossFit'e başladığımda tek kolum olduğu için çevrem ve yakın arkadaşlarım ilk başta beni yadırgadı. Ancak daha sonra başarılı olduğumu görünce fikirlerini değiştirip, tebrik ettiler. Nişanlım Enes, bu süreçte beni çok motive etti. Amacım, daha çok çalışıp, yurt dışında düzenlenen CrossFit Game organizasyonuna katılmak. Kürsüye çıkıp, derece elde etmeyi çok istiyorum. CrossFit maskülen bir spor dalı olarak biliniyor. Ancak bu sporu kadınlar da rahatlıkla yapabiliyor. Benimle aynı durumda olan kadınlara da asla hedeflerinden vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
