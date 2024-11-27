Üye Girişi
Haberler
Lübnan'daki ateşkese Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Lübnan'daki ateşkese Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı

İmzaların atıldığını duyan yüz binlerce kişi yollara düştü

 Uyarılar art arda geldi: 50-60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak

Bu kış bambaşka olacak! Uyarılar art arda geldi
Bakan Tunç: DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz

DEM Parti'nin Öcalan için verdiği dilekçeye Bakan Tunç'tan ilk yorum

Doğuştan Engelli Yusuf Şeref, Ampute Futbolda Milli Takıma Seçildi

Doğuştan Engelli Yusuf Şeref, Ampute Futbolda Milli Takıma Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki doğuştan engelli Yusuf Şeref Güven, ampute futboldaki kısa sürede gösterdiği performansla A Milli Takım kadrosuna seçilerek Balkan Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşamayı başardı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan doğuştan engelli 18 yaşındaki Yusuf Şeref Güven, ampute futbolda kısa sürede gösterdiği performansla milli takım kadrosunda yer almayı başardı.

Bir bacağında doğuştan engeli bulunan Yusuf, Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncusu Mustafa Türk'ün aracılığıyla 2 yıl önce tanıştığı ampute futbola başlama kararı aldı.

Belediyenin ampute takımında orta sahada görev yapan Yusuf, sıkı çalışma temposuyla yakaladığı performansla Balkan Şampiyonası'nda mücadele eren A Milli Takım kadrosuna seçildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 15-18 Ekim'de düzenlenen şampiyonada Kosova'yı finalde 12-0 yenen milli takımla Balkan şampiyonluğa ulaşan Yusuf Şeref Güven, ay-yıldızlı formayı giyme hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

"Milli takımına seçileceğim hiçbir zaman aklıma gelmemişti"

Milli futbolcu Yusuf Şeref Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı bölgede ampute futbol takımı bulunduğundan haberdar olmadığını söyledi.

Küçüklüğünden beri sporla ilgili olduğunu anlatan 18 yaşındaki futbolcu, "Ampute futboluna başlamadan önce de sporcu olmak en büyük hayalimdi. Ona göre yaşıyordum. İnternette sporcuları devamlı araştırıyordum. Ampute Milli Takım'a seçilmek herkese nasip olan bir şey değil. Gerçekten şu an en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdim. İnşallah orada durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Elde ettiği başarılarla öz güveninin arttığını aktaran Yusuf, "Siz 'Bir şeyi yapacağım, başaracağım.' dediğinizde ve başardığınızda gelen öz güvenle bütün hayatınız değişiyor. Amputenin bana o şekilde etkisi oldu. Baha öz güven kazandırdı." ifadelerini kullandı.

"Ben engelliyim, kusurum var, böyleyim." gibi düşüncelerin insanı olumsuz etkilediğini dile getiren Yusuf, bu tür düşüncelerden uzaklaşıp hayatla iç içe olmak gerektiğini ifade etti.

Ampute futbola başlamadan önce milli takıma seçilme olasılığının aklına dahi gelmediğini belirten Yusuf, "Ampute futbola başlamadan önce sporcu olma ve milli takıma seçileceğim hiçbir zaman aklıma gelmemişti. Ampute futbola başladıktan 2 ay sonra genç milli takım kampı oldu. Hocamız 'Bütün gençleri görmek istiyorum.' diyerek herkesi çağırdı. Ben de katıldım. Orada rakiplerimi tanıdım. O zaman milli formanın hayalini kurdum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Spor
img

Flörtlerinin yaş aralığını söyledi, yeni bir tartışma başladı
img

Ensest ilişki baskısını kaldıramadı
img

"Sana bir sürprizim var" deyip genç kıza sabaha kadar işkence etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hasan Arat kimdir? Hasan Araç kaç yaşında, nereli? Hasan Arat'ın hayatı ve kariyeri! AFAD personel alımı! AFAD personel alımı 2024 ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? Trafik cezaları 2025'te ne kadar olacak? Emniyet kemeri takmama, arabada cep telefonu kullanma ve kırmızı ışıkta geçme cezası kaç TL? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ Mİ? BIST 100 endeksi kaç puan yükseldi? 2025 pasaport ücretleri ne kadar olacak? Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Özgür Özel kimdir? Halk Tv konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.