Doğuş Özdemiroğlu: Öncelikli hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four'a kalmak

Özdemiroğlu, yarın ligde oynayacakları Anadolu Efes maçıyla ilgili olarak ise "Anadolu Efes'in çok kaliteli oyuncuları var. Bu sene de iyi eklemeler yaptılar. 3'üncü Euroleague şampiyonluğu üzerine bir takım kurdular. Bu maçta da her zamanki gibi elimizden geleni yapacağız. Geçen sene bir maçta onları yenmiştik. Bir maçta da ciddi bir fark yakalamış ve koruyamamıştık. Onlar da biraz yorgun gelecekler. Onlardan daha enerjik ve istekli olursak kazanabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor