Doğukan Ulu Galatasaray'a veda etti - Haberler

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Doğukan Ulu Galatasaray'a veda etti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Doğukan Ulu Galatasaray'a veda etti

Galatasaray HDI Sigorta'nın milli voleybolcusu Doğukan Ulu, sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

Galatasaray HDI Sigorta'nın milli voleybolcusu Doğukan Ulu, sarı-kırmızılı kulübe veda etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Doğukan Ulu, "Bu formayı giymenin gururunu 9 yıl boyunca yaşadığım gibi ömrümün sonuna kadar da yaşayacağım" dedi.

Galatasaray HDI Sigorta ve A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Doğukan Ulu, 9 yıldır formasını giydiği sarı-kırmızılı kulüp ile yollarını ayırdı. Milli voleybolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Henüz 18 yaşındayken 2013 yılında kapısından girdiğim, 9 yıldır genç takım da dahil olmak üzere formasını gururla taşıyıp, layık olmaya çalıştığım, büyüdüğüm şanlı Galatasaray'a veda zamanı. Çünkü ayrılıklar da sevdaya dahil. Sarı kırmızı armanın herkese nasip olmayacağının bilinciyle hep çalıştım, çabaladım, ter döktüm. Sevinç ve hüznün bir arada yaşandığı, acısıyla tatlısıyla geçen bu gurur dolu serüvenin şimdilik sonuna geldim. Bu formayı giymenin gururunu 9 yıl boyunca yaşadığım gibi ömrümün sonuna kadar da yaşayacağım. Büyüdüğüm bu büyük camianın bir parçası olmak benim için her zaman onur ve gururdu. Dünyanın en iyi taraftarı önünde oynadığım her maçta, senelerdir gösterdiğiniz muhteşem desteği unutmayacak, hep hatırlayacağım. Bambaşka bir hayal uğruna çıktığım bu yepyeni yolda büyük Galatasaray taraftarının ve camiasının desteğini daima hissedeceğim. Başta başkanlarımız, hocalarım, takım arkadaşlarım, kulüp emekçilerimiz ve büyük Galatasaray taraftarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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