Doğukan Sinik: Hedeflerime adım adım gitmek istiyorum

FRAPORT TAV Antalyaspor'dan İngiltere Championship takımlarından Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik, hedeflerine adım adım gitmek istediğini belirterek, " Antalyaspor'dan Avrupa'ya gitmek istiyordum. Bu adımı başardım. Orada başarılı olmak ikinci adımım, sonra da diğer adımlara bakacağım" dedi.

Doğukan Sinik, Fraport TAV Antalyaspor'un alt yapısından yetişirken, ilk profesyonel maçına 2014-2015 sezonunda Spor Toto 1. Lig'deyken çıktı. Henüz 16 yaşındayken dönemin teknik direktörü Yusuf Şimşek tarafından 3-1 kaybedilen Elazığspor maçının ikinci yarısında oyuna alınan, o tarihten sonra dönem dönem lig maçlarında oynayan Doğukan Sinik, 2017-2018 sezonunda Kemerspor 2003 takımına kiralandı. Kemerspor 2003 formasıyla sezonu toplamda 31 maçla tamamlarken 2 gollük katkı veren Sinik, sonraki sezon Antalyaspor kadrosuna dahil oldu. O tarihten sonra kırmızı beyazlı formayla inişli çıkışlı performans ortaya koyan Sinik, geçen sezon Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in takımın başına geçmesiyle istikrarını artırarak, kariyerinde ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet aldı.

"Benim adıma milli takım çok güzel geçti. Bunun bir etkisi oldu mu bilmiyorum ama kesinlikle bir etkisi olmuştur. Sonuçta uluslararası arena ve bir etkisi olduğunu düşünüyorum."