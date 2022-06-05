Doğukan Sinik: Bugün kazanmak için sahaya çıktık - Haberler

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Doğukan Sinik: Bugün kazanmak için sahaya çıktık

Demirören Haber Ajansı - Sezer Afşar - Spor
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Doğukan Sinik: Bugün kazanmak için sahaya çıktık

Milli futbolcu Doğukan Sinik, Faroe Adaları karşılaşmasının kendileri adına çok iyi geçtiğini ve takıma katkı verebildiği için mutlu olduğunu belirtti.

Milli futbolcu Doğukan Sinik, Faroe Adaları karşılaşmasının kendileri adına çok iyi geçtiğini ve takıma katkı verebildiği için mutlu olduğunu belirtti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı sahasında 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Doğukan Sinik açıklamalarda bulundu. Karşılaşma hakkında genel bir değerlendirmede bulunan Sinik, "Açıkçası bugün kazanmak istiyorduk, bunun için sahaya çıktık. Takıma katkı vermeye çalıştım. Benim için iyi geçti. Mutluyum. Takıma yardımcı olabildiysem, bu mutlu olduğum bir durum. İnşallah devamı gelir" diye konuştu.2 numaranın kendisi için özel bir sebebi olmadığını belirten Sinik, "Daha önceden belli oluyor, ben de sonradan öğrendim. Numaranın benim için önemi yok. Taşıdığımız forma değerli ve onurlu bir forma. Benim adıma da değişik ve güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor

A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları Doğukan Sinik Spor Haberler

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