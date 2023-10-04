Doğubayazıtspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur erteleme maçında Kars 36 Spor'u 2-1 yenen Doğubayazıtspor, 2. tura yükseldi.

Kars'taki Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Aba Müslüm Güven Stadyumu'nda oynanan maçta rakibini 2-1 mağlup eden Doğubayazıtspor, 2. turda İnegölspor ile karşılaşacak.

Bu arada karşılaşmada ev sahibi Kars 36 Spor taraftarlarından bazıları taşkınlık yaptı. Olay çıkaran taraftarlara kelepçe takan polis ekipleri, daha sonra stadı kontrollü şekilde boşalttı. Polis ekipleri, ardından kelepçe taktığı taraftarları serbest bıraktı.