Doğubayazıt Belediyesine devredilen Doğubayazıt Futbol Kulübü, teknik adam İshak Özbey'le anlaşma sağladı ve yeni transfer süreci başladı. Bu sezon takımla resmi anlaşma sağlayan futbolcular da belirlendi.

Doğubayazıt Belediyesine devredilen Doğubayazıt Futbol Kulübünde yeni transfer süreci başladı.

Doğubayazıt Belediyesinin 4 yıl önce ilçeye kazandırdığı futbol kulübü ile 3. lig yolunda ilerleyen BC GROUP Doğubayazıt Futbol Kulübü, Doğubayazıt Belediyesine devredildikten sonra teknik adam İshak Özbey'le anlaşma sağlandı. Anlaşmanın ardından yeni transfer süreci başladı.

Bu sezon takım ile resmi anlaşma sağlayan futbolcular Demhat Kaymaz, Furkan Şimşek, Zekeriya Yasin Sungur, Emrullah Avaşar, Bahadır Gülyurt, Orhan Pala olarak belirlendi.

Belediye başkanı Yıldız Acar ile atılan imza töreninde heyecan dolu anlar yaşanırken, Başkan Acar şu ifadelere yer verdi:

" Hayırlısıyla bu sezon 3 lig yolunda ilerleyen BC GROUP Doğubayazıt Futbol Kulübü, ilk transferlerini gerçekleştirdi. Taraftarlarımızın da heyecanla ve ilgi ile beklediği bu haberi paylaşmak Bizi mutlu ediyor. İlerleyen dönemlerde diğer futbolcularımız ile ilgili anlaşmalarımızı da değerli teknik ekiple beraber buradan bütün taraftarlarımıza ve halkımızla paylaşacağız. Hayırlı uğurlu olsun" - AĞRI