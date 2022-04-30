Doğu Anadolu'daki Trabzonsporlu taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutladı - Haberler

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Doğu Anadolu'daki Trabzonsporlu taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutladı

AA - İlhami Erkılıç - Spor
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Doğu Anadolu'daki Trabzonsporlu taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutladı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a gönül veren Doğu Anadolu'daki taraftarlar cadde ve sokaklarda kutlama yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a gönül veren Doğu Anadolu'daki taraftarlar cadde ve sokaklarda kutlama yaptı.

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da kutlamalar kapsamında takım formalarını giyen ve ellerinde borda-mavili bayraklarla sokaklara çıkan taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Söyledikleri marşlarla caddelerde yürüyen ve araçlarıyla turlayan taraftarlar, meşale yaktı, horon ve kolbastı oynayarak kutladı.

AA / İlhami Erkılıç - Spor

Spor Toto Süper Lig, Doğu Anadolu, Trabzonspor, Antalyaspor, Spor, Haberler

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