Döğerspor, sezon açılışı ve transfer tanıtımını gerçekleştirdi

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu takımlarından Döğerspor, sezon açılışı ve transfer tanıtımını yaptı. Geçtiğimiz sezon İkinci Küme'de şampiyon olan ekip, bu sezon hedefini yine şampiyonluk olarak belirledi. Yeni transferlerini tanıtan kulüp, forma sponsorlarına teşekkür plaketi verdi.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu takımlarından Döğerspor, sezon açılışı ve transfer tanıtımı yaptı. Geçtiğimiz sezon İkinci Küme'de şampiyon olan ekip, bu sezon hedefini yine şampiyonluk olarak belirledi.

Yaptığı transferler ile bu sezon şampiyonluğun önemli adaylarından olan Birinci Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Döğerspor sezon açılışını gerçekleştirdi. Sezon açılışında yeni transferlerini de tanıtan kulüp, aynı zamanda forma sponsorlarına da teşekkür plaketi verdi. Sezon açılışına Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu, sponsorlar Emin Yılmaz, Arif Yılmaz, kulüp yöneticileri ve oyuncular katıldı. Kulüp Başkanı Mustafa Yıkın; yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturduklarını dile getirirken sponsorlarına da teşekkür etti. Yıkın; "Sezon açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz şampiyon olarak Süper Amatör Küme'ye yükselmek. Gayret bizden, takdir Allah'tan" dedi. - KAYSERİ