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Döğergücü FK, yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor

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Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele edecek olan Döğergücü Futbol Kulübü, yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Döğergücü FK yeni sezondan şampiyonluğu hedefliyor.

2024-2025 futbol sezonunda Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele edecek olan Döğergücü Futbol Kulübü, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda B Grubu'nda şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Döğergücü B Grubu'nda birbirinden güçlü takımlar ile mücadele edecek.

Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirte Döğergücü FK antrenörü İsmail Göksu, "İyi bir fikstür çektiğimizi düşünüyorum ve yakinen tanıdığımız takımlar. Değerli arkadaşlarımızla sahada rakip saha dışında dostuz. Lig uzun bir maraton. Yıllardır amatör futbolun içindeyim hiçbir zaman iddiası olmayan bir takımda çalışmadım. Döğergücü FK'da bu isteği arzuyu gördükten sonra hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Tek hedefimiz şampiyonluk. Rakiplerin kim olduğu değil asıl bizim ne yapacağımız önemli. Karakterli ahlaklı saygılı ve şampiyonluk yaşamış oyuncular transfer ettik. Başkanlarımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Bu takımın başarısı için maddi manevi çok çaba gösteriyorlar. Sosyal medya ekibimize çok teşekkür ediyorum oyuncularıma ve bize destek oluyorlar. İnşallah hep birlikte mutlu sona ulaşacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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