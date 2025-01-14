Üye Girişi
Haberler
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi

Döğergücü FK, Kayseri Amatör Liglerde Yenilgisiz Lider

Döğergücü FK, Kayseri Amatör Liglerde Yenilgisiz Lider
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme takımları arasında, geride kalan hafta sonunda tek yenilgisiz takım olan Döğergücü FK, 1-0 kazandığı Ömürspor maçıyla 13'üncü galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdürdü.

Kayseri Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme takımları arasında tek yenilmeyen takım Döğergücü FK oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden 15 ve Kayseri 1. Amatör Küme'de boy gösteren 19 takım arasında yenilgi yüzü görmeyen tek takım Döğergücü FK oldu. Süper Amatör Küme'de geride kalan 11 haftada, Kayseri 1. Amatör Küme'de oynanan 13 hafta sonrasında hiç puan kaybetmeyen takım mavi-siyahlılar oldu.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda bulunan Döğergücü Futbol Kulübü, son oynadığı Ömürspor maçını 1-0 kazandı. Ligde oynadığı 13 maçtan da galibiyetle ayrılarak 29 puanı hanesine yazdıran Döğergücü, en yakın takipçisi Talas Anayurtspor ile arasındaki 12 puanlık farkı koruyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi
img

Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
img

Yeşilçam yıldızından sevenlerini kahreden haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi

Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Elektrik faturalarında hesaplar değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Faturalarda hesaplar değişti
Suriye'de sarraflar sokaklarda balya balya para bozuyor

Yasak kalktı! Sokakta balya balya parayla bekliyorlar
12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar

Son Dakika Haberleri

ANKARA HAVA DURUMU | 15 Ocak Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hadise'nin sevgilisi Şenol Sönmez kimdir? Şenol Sönmez kaç yaşında ve nereli? ATV CANLI YAYIN İZLE || 14 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Ocak Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Yılmaz Özdil kimdir, neden hastaneye kaldırıldı? Yılmaz Özdil'in hastalığı nedir? Hadise yeni sevgilisiyle ne paylaştı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Abdüllatif Şener'in oğlu kim, tutuklandı mı? Şamil Şener neden tutuklandı, suçu ne? Yılmaz Özdil hastaneye mi kaldırıldı? Yılmaz Özdil sağlık durumu nedir? Serenay Sarıkaya ifadeye mi çağırıldı? Serenay Sarıkaya neden ifade verecek? A101 16 OCAK AKTÜEL KATALOĞU A 101'e hangi ürünler gelecek? A101 16 Ocak indirimli ürünler listesi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.