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Döğergücü Amatör Küme'de Takım Olma Başarısını Gösterdi

Döğergücü Amatör Küme'de Takım Olma Başarısını Gösterdi
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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu lideri Döğergücü, 7 maçı da kazanarak 21 puan topladı ve kalesinde tam 630 dakikadır gol görmeyerek dikkatleri üzerine çekti.

Kayseri Birinci AmatörKüme B Grubu lideri Döğergücü, oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak liderlik koltuğuna otururken, kalesinde tam 630 dakikadır tek bir gol bile görmedi.

Kayseri Birinci AmatörKüme takımlarından Döğergücü, yeşil sahalarda ender görülen başarılardan birine imza attı. Bu sezon 1.Küme B Grubu'nda yer alan ekip, ligin ilk 7 haftasında oynadığı maçların tamamını kazanarak 21 puan topladı. Ancak,Döğergücü'nün başarısını dikkat çeker hale getiren kısmı ise bu maçların tamamında kalesinde hiç gol görmemiş olması.

Ligde oynadığı 630 dakikada kalesinde gol görmeyen ekip, buna karşılık rakip fileleri 33 kez havalandırarak maç başına 4.7 gibi önemli bir ortalama yakalamış oldu. Bu maçların tamamında kaleyi İrfan Tiftik korurken, hem kaleci hem de defans hattının bu başarısı ile Döğergücü adım adım şampiyonluğa ilerliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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