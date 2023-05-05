Doğduğu evi atölyeye çevirdi, hayallerinin peşinden giderek Çin'de madalya kazandı

Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, doğup büyüdüğü evi atölyeye çevirdi. 5 ayda tamamladığı 3 boyutlu tavus kuşu uçurtmasıyla Çin'de katıldığı festivalde altın madalya kazandı.

Mardin'de yaşayan 32 yaşındaki Mungan'ın, çocukken ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başlayan uçurtma tutkusu 26 yıldır sürüyor. Yaptığı profesyonel uçurtmalarıyla şimdiye kadar 30 ülkeyi gezen Mungan, kırkyama tekniğiyle 2 bin parçayı bir araya getirerek 5 ayda hazırladığı tavus kuşu, popuduk tavşan ve Atatürk uçurtmalarıyla Çin'de düzenlenen 40. Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katıldı.

Doğup büyüdüğü evi atölyeye çeviren Mungan, festivalde tavus kuşu uçurtmasıyla 'Üç Boyutlu Şişme Uçurtma' dalında altın madalya, 'Estetik Uçurtma' dalında ise bronz madalyaya layık görüldü.

Mardin'de uçurmanın bir gelenek olduğunu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinme anlatan Zahit Mungan, Mardin'e ne zaman gelinirse gökyüzünde mutlaka bir uçurtma görüldüğünü söyledi. Bu durumun kendisi için ilham kaynağı olduğunu dile getiren Mungan, "Mardin, kuzey bir tepede kurulmuş, o yüzden gökyüzünde her zaman bir uçurma görürsünüz. Ben 5 yaşımdan beri uçurtma ile ilgileniyorum. Tavus kuşu uçurtması yaptım. Çünkü daha çok buradaki kültüre göre, mitolojik karaktere göre çalışıyorum. Ezidi'lerin melek tavus sembollerinden bir tanesi olan tavus kuşunu 5 ayda tamamladım. 2 bin parçadan oluşuyor. Her birini ayrı ayrı kesip diktim. ve bu uçurtmayı uçurtmanın başkenti Çin'de uçurdum. Çünkü şehir uçurtma ile anılıyor. O yüzden büyük bir ilgi gördü. Uçurtmanın peşinde bir hayal sürdürüyorum. Bu geleneği ve kültürü devam ettirmeye çalışıyorum. Bunu yaparken de doğup büyüdüğüm evi atölyeye çevirdim. Buraya çocuklar geldiği zaman uçurtmanın hikayesini dinliyorlar. Daha sonra kendi uçurtmalarını yapıyorlar ve burada damda uçuruyorlar" ifadelerinde bulundu. - MARDİN