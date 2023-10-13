Doğan Alemdar, Ümit Milli Takım'ın kadrosuna çağrıldı

A Milli Takım aday kadrosunda bulunan kaleci Doğan Alemdar, Ümit Milli Takım'ın 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta 17 Ekim'de deplasmanda Letonya ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan Doğan Alemdar, Ümit Milli Takımı'nın kadrosuna dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takım aday kadrosunda bulunan kalecimiz Doğan Alemdar, Ümit Milli Takımımızın 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta 17 Ekim'de deplasmanda Letonya ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. A ve Ümit Milli Takım aday kadroları belirlenirken yapılan planlamaya istinaden, A Milli Takım'ın Konya'daki kampından ayrılan Doğan, Ümit Milli Takım'ın İstanbul'daki kampına katılacak." ifadeleri kullanıldı.