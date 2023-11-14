Doğan Alemdar: EURO 2024'te olmayı ve o atmosferi görmeyi çok isterim
Spor Haberleri
A Milli Futbol Takımı Almanya ve Galler maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor. EuroLeague, EuroCup ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları mücadele edecek. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ise Fenerbahçe Opet sahaya çıkacak.
Doğan Alemdar: EURO 2024'te olmayı ve o atmosferi görmeyi çok isterim
"Gelecek sene daha güçlü bir şekilde döneceğim"
"Bertuğ, Rennes'e hak ederek geldi"
"Rennes, genç oyuncular için çok önemli. Camavinga, Ugochukwu ve Doku büyük takımlara gitti"
"Montella hocamız orada bulunma ve o hisleri yaşama fırsatı tanıdı"
"Rennes'e transferimde en büyük paylardan biri de Berna başkanın"
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
16.00 A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçlarının hazırlıklarını basın açık antrenmanla sürdürecek.
BASKETBOL
EuroLeague
21.00 As Monaco - Anadolu Efes
22.45 Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko
EuroCup
20.00 Lietkabelis - Türk Telekom
FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Galatasaray Ekmas - Benfica
22.30 UCAM Murcia - Tofaş
VOLEYBOL
Kadınlar Şampiyonlar Ligi
21.00 SC Potsdam - Fenerbahçe Opet