A Milli Futbol Takımı Almanya ve Galler maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor. EuroLeague, EuroCup ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları mücadele edecek. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ise Fenerbahçe Opet sahaya çıkacak.

Doğan Alemdar: EURO 2024'te olmayı ve o atmosferi görmeyi çok isterim

Doğan Alemdar: EURO 2024'te olmayı ve o atmosferi görmeyi çok isterim

"Gelecek sene daha güçlü bir şekilde döneceğim"

"Bertuğ, Rennes'e hak ederek geldi"

"Rennes, genç oyuncular için çok önemli. Camavinga, Ugochukwu ve Doku büyük takımlara gitti"

"Montella hocamız orada bulunma ve o hisleri yaşama fırsatı tanıdı"

"Rennes'e transferimde en büyük paylardan biri de Berna başkanın"

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

16.00 A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçlarının hazırlıklarını basın açık antrenmanla sürdürecek.

BASKETBOL

EuroLeague

21.00 As Monaco - Anadolu Efes

22.45 Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko

EuroCup

20.00 Lietkabelis - Türk Telekom

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Galatasaray Ekmas - Benfica

22.30 UCAM Murcia - Tofaş

VOLEYBOL

Kadınlar Şampiyonlar Ligi

21.00 SC Potsdam - Fenerbahçe Opet