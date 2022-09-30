Doğa tutkunlarından 30 kilometrelik bisikletli gece turu Spor Haberleri Eskişehirli bisiklet tutkunları, kent merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Kızılinler Mahallesi'ne gece turu düzenledi. Eskişehirli bisiklet tutkunları, kent merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Kızılinler Mahallesi'ne gece turu düzenledi. Eskişehir Bisiklet Topluluğu, gece etkinlikleri çerçevesinde Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılinler Mahallesi'ne bisiklet turu düzenledi. 15 kişiyle gerçekleştirilen etkinlikte, kent merkezindeki Kanlıkavak Parkı'nda buluşan katılımcılar varış noktasına doğru yola çıktı. Karacaşehir Mahallesi'nde mola veren ekip 15 kilometre pedal çevirerek Kızılinler Mahallesi'ne ulaştı. Burada sıcak içecekler eşliğinde sohbet eden katılımcılar, şehir yaşamının stresinden uzaklaşmanın tadını çıkardı. Etkinlik, varış noktasında yaklaşık 2 saat vakit geçirilmesinin ardından, aynı rota üzerinden başlangıç noktasına dönülmesiyle sona erdi. Toplamda bisikletle 30 kilometre yolculuk yapan katılımcılar, stres atmanın yanı sıra yoğun fiziksel aktivitede bulunmaktan mutlu olduklarını söylediler. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Eskişehir Tepebaşı Spor Haberler

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