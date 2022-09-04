Doğa tutkunları gece yürüyüşüne doymuyor Spor Haberleri Eskişehir'de yaşayan 30 doğa tutkunu, Kent Ormanı'nda gerçekleştirdikleri gece yürüyüşünde 13 kilometrelik parkuru tamamladı. Eskişehir'de yaşayan 30 doğa tutkunu, Kent Ormanı'nda gerçekleştirdikleri gece yürüyüşünde 13 kilometrelik parkuru tamamladı. Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) gece yürüyüşlerine devam ediyor. Doğa tutkunlarının buluştuğu grup, her hafta yeni rotada yürüyüşlerini tamamlıyor. Yaklaşık 30 doğa tutkunu, Kent Ormanı'nda 13 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı. Gece boyunca zorlu yürüyüşü gerçekleştiren grup, zirveye ulaşınca eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Yaklaşık 4 saat süren yürüyüşte katılımcılar, yanlarına aldıkları çiğ köfte ile enerji buldu. Doğa tutkunları, başlangıç noktasına dönerek yürüyüşü tamamladı. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Eskişehir Spor Haberler

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