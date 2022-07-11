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Doğa sporcularından 10 kilometrelik gece yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Doğa sporcularından 10 kilometrelik gece yürüyüşü

Eskişehirli doğa sporcuları, Kent Ormanı'nda 10 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.

Eskişehirli doğa sporcuları, Kent Ormanı'nda 10 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) sporcuları, şehir merkezine birkaç kilometre mesafedeki Kent Ormanı'nda gece yürüyüşü yaptı. Gün batımından önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası önünde toplanan 16 katılımcı, yürüyüşe buradan başladı. 10 kilometre boyunca orman parkurunda yürüyen sporcular gün batımı manzarasının keyfini çıkardı. Sporcular, sağlıklı yaşam için fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

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