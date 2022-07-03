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Doğa sporcuları akşam yürüyüşünde gün batımının keyfini çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Spor
Doğa sporcuları akşam yürüyüşünde gün batımının keyfini çıkardı

Eskişehir'de 8 kilometrelik akşam yürüyüşü yapan doğa sporcuları, gün batımı eşliğinde şehir manzarasının keyfini çıkardı.

Eskişehir'de 8 kilometrelik akşam yürüyüşü yapan doğa sporcuları, gün batımı eşliğinde şehir manzarasının keyfini çıkardı.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) sporcuları her hafta gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşüne devam etti. Yaklaşık 30 kişinin katılımıyla düzenlenen akşam yürüyüşü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başladı. 8 kilometrelik Kent Ormanı parkurunda ilerleyen doğa tutkunları, gün batımı eşliğinde şehir manzarasını izledi. Sportif faaliyetlerin fiziksel olduğu kadar zihinsel rahatlama sağladığına dikkat çeken ekip sorumlusu Gökay Konuk, vatandaşları hareketli yaşama davet etti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

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