Doğa Açıkgöz Türkiye 3'üncüsü Oldu

Doğa Açıkgöz Türkiye 3'üncüsü Oldu
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Eskişehir'den Doğa Açıkgöz, Okul Sporları Karate Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda kumite branşında Türkiye 3'üncülüğü elde etti.

Eskişehir'den Okul Sporları Karate Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılım sağlayan Doğa Açıkgöz, Türkiye 3'üncülüğü elde etti.

Okul Sporları Karate Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası, geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ta gerçekleştirildi. Çok sayıda sporcunun yer aldığı şampiyonaya Eskişehir'den Doğa Açıkgöz katılım sağladı. Gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda Açıkgöz, kumite branşında Türkiye 3'üncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, "Sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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