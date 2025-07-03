Djokovic Wimbledon'da Üst Tura Yükseldi

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Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Novak Djokovic, Daniel Evans'ı 3-0 ile geçerek 3. tura adını yazdırdı. Tek kadınlarda ise Mirra Andeeva ve Emma Navarro, turlarında galip gelerek üst tura yükseldi.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Novak Djokovic üçüncü tura adını yazdırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 4. gününün gündüz seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 6 numarası Sırp raket Djokovic ile Büyük Britanyalı tenisçi Daniel Evans karşılaştı.

Tecrübeli yıldız Djokovic, rakibini 6-3, 6-2 ve 6-0'lük setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura çıktı.

Tek kadınlarda ise dünya 7 numarası Mirra Andeeva, İtalyan raket Lucia Bronzetti'yi 6-1 ve 7-6'lık setlerle eleyerek 3. tura yükseldi.

Rus tenisçi Veronika Kudermetova'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle eleyen ABD'li raket Emma Navarro, tek kadınlarda tur atlayan bir diğer isim oldu.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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