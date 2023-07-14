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Djokovic Wimbledon'da finale çıktı

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da İtalyan Jannik Sinner'i 3-0 yenen Sırp Novak Djokovic, tek erkeklerde finale çıkan ilk isim oldu.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da İtalyan Jannik Sinner'i 3-0 yenen Sırp Novak Djokovic, tek erkeklerde finale çıkan ilk isim oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek erkekler yarı finalinde, 2 numaralı seribaşı Djokovic ile 8 numaralı seribaşı Sinner karşılaştı.

Wimbledon'da 7 olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi Djokovic, 2 saat 47 dakika süren maçı 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Kariyerinde 35. kez grand slam finaline yükselen Djokovic, bu alanda Chris Evert'ı (34) geride bırakarak rekor kırdı.

Djokovic, İspanyol Carlos Alcaraz ile Rus Daniil Medvedev arasında oynanacak maçın galibiyle finalde karşılaşacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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