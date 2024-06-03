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Djokovic çeyrek finale yükseldi

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Fransa Açık'ta (Roland Garros) Novak Djokovic, Francisco Cerundolo'yu yenerek çeyrek finale yükseldi. Diğer maçlarda ise Alex de Minaur ve Aryna Sabalenka galip geldi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Francisco Cerundolo'yu 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günündeki tekler maçlarından 6'sı tamamlandı.

Tek erkeklerde 2023'te dahil 3 şampiyonluğu bulunan Djokovic ile 23 numaralı seribaşı Cerundolo, 4. turda karşılaştı. İlk seti 6-1 kazanan Djokovic, bacağındaki sakatlık yüzünden tıbbi mola almak zorunda kaldığı 2. seti 7-5 kaybetti.

Cerundolo, sakatlığından dolayı zorlanan Djokovic karşısında 3. seti de alarak 2-1 öne geçti. Fakat Djokovic, sonraki setleri 7-5 ve 6-3'lük skorla hanesine yazdırarak 4 saat 39 dakika sonunda korttan galip ayrıldı.

Erkeklerdeki diğer 4. tur maçında Alex de Minaur (11 numaralı seribaşı), Daniil Medvedev'i (5) 4-6, 6-2, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Sabalenka ve Rybakina çeyrek finalde

Tek kadınlarda Aryna Sabalenka (2) ve Elena Rybakina (4) yollarına devam etti. Sabalenka, Emma Navarro'yu (22), Rybakina da Elina Svitolina (15) 2-0'lık skorla geçerek son 8 isim arasına girdi.

Jasmine Paolini (12), Elina Avanesyan'ı 2-1, Mirra Andreeva ise Varvara Gracheva 2-0 yenerek tur atladı.

Kaynak: AA / Spor

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