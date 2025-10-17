Haberler

Djalovic: Samsunspor'u Yenmek İstiyoruz

Djalovic: Samsunspor'u Yenmek İstiyoruz
Zecorner Kayserispor'un yeni teknik direktörü Radomir Djalovic, takımın başında çıkacağı ilk lig maçında Samsunspor'u yenmek istediklerini belirtti. Djalovic, takımla birlikte iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve taraftarları önünde galip gelmek için mücadele edeceklerini vurguladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un yeni teknik direktörü Radomir Djalovic, takımın başında çıkacağı ilk lig maçında Samsunspor'u yenmek istediklerini söyledi.

Djalovic, kulüp tesislerinde idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, lige verilen arada takımın başına geçtiğini ve iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade etti. Kamp sürecinde takımla birlikte 5-6 antrenman yapma imkanı bulduğunu vurgulayan Djalovic, oyuncuların çalışma azimlerinden memnun olduğunu kaydetti.

Samsunspor'u yakından takip ettiğini vurgulayan Djalovic, " Samsunspor'un iyi bir takım olduğunu biliyorum. Geçen yıl çok iyi futbol oynadılar. Bu seneye de iyi başladılar. Rakibimiz hem Avrupa'da hem de ligde mücadele ediyorlar. Ama biz evimizde oynayacağız. Taraftarımızın önünde en iyi mücadelemizi vereceğiz. Galip gelen taraf olmak istiyoruz." dedi.

Takımın genel durumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Djalovic, şunları kaydetti:

"İyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Sakat oyuncuların aramıza katılmasını bekliyoruz. Sakat oyuncular olduğu için bazı oyuncular kendi pozisyonunda oynayamıyor. Tam takım haline geldiğimiz zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sakat oyuncuları da takıma katılmasıyla birlikte daha iyi bir hale geleceğimizi düşünüyorum."

Sakatlıktan dönen ve takımla çalışmaya başlayan Youssef Ait Bennasser ise, "Takıma geldiğim zamanlarda en iyi halimde değildim. Kadroya girmeye çalışıyordum. Burada bir sakatlık yaşadım. Bir süre sahalardan uzak kaldım. Lige verilen arada takımla birlikte çalışmaya başladım. Antalya'daki kampta iyi bir çalışma süreci geçirdim. Samsunspor maçındaki kadroya girmeyi umuyorum. Kadroya girersem elimden geleni yapacağımı bilmenizi istiyorum." diye konuştu.

Teknik direktör Djalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

19 Ekim Pazar günü sahasında Samsunspor'la karşılaşacak sarı-kırmızılılar, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
