Üye Girişi
Haberler

Djalma Silva Göztepe'nin galibiyetin mimarı oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe ile Bodrum FK arasında oynanan maçta Djalma Silva'nın 1 gol, 1 asistlik performansı taraftarların beğenisini kazandı.

Göztepe ile Bodrum FK arasında oynanan müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen sarı-kırmızılıların sol bek oyuncusu Djalma Silva, taraftarın gözdesi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Bodrum FK maçında 2-0'lık galibiyet elde eden Göztepe'de, Djalma Silva gösterdiği performansıyla beğenileri topladı. 16. dakikada Romulo'ya asist yapan Brezilyalı futbolcu, 41. dakikada da farkı ikiye çıkran golü kaydetmeyi başardı. Sarı-kırmızılı formayla 4 maça çıkan 29 yaşındaki sol bek, bu süreçteki ilk gol ve asist katkısını vermiş oldu. Göztepeli taraftarlar da sosyal medyada yaptıkları yorumlarla Djalma Silva'nın galibiyetin mimar isimlerinden birisi olduğunu vurgularken, gösterdiği performanstan dolayı da çok etkilendiklerini dile getirdi.

Öte yandan yaz transfer döneminde Güney Kıbrıs Rum ekiplerinden AEL Limassol'den transfer edilen Djalma Silva, sarı-kırmızılılar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bodrum Mimar Spor Spor Güncel Haberler

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

 Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın 'İhtimal vermiyoruz' çıkışını getirdi

Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın "İhtimal vermiyoruz" çıkışını getirdi

 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı

İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KYK YURT SONUÇLARI: KYK yurt sonuçları açıklandı mı? GSB KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? e-Devlet sorgulama ekranı! GÜÇ YÜZÜKLERİ 2. SEZON FRAGMANI İZLE! Güç Yüzükleri ne zaman başlıyor? Güç Yüzükleri Türkçe altyazı, HD izleme linki var mı? Kasım Gülpınar kimdir? Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa etti, ne oldu? GALLER-TÜRKİYE MAÇI: Galler- Türkiye maçı ne zaman? Galler- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bugün Esra Erol var mı? 2 Eylül Esra Erol bugün başlayacak mı, saat kaçta? HAMSTER KOMBAT 2 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Mehmet Yörük olayı nedir? Müge Anlı Mehmet Yörük olayı ne? Mehmet Yörük öldü mü? İstanbul su kesintisi sorgulama! 2 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? SANA DEĞER CANLI İZLE Sana Değer programı sunucuları kim? Sana Değer programı konusu ne? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? GRAM ALTIN NE KADAR? 2 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL? Güncel altın fiyatları...
title