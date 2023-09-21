Diyarbekirspor, Zonguldak Kömürspor deplasmanında galibiyet arıyor

Diyarbekirspor, sezonun ilk 4 haftasında elde ettiği başarılı sonuçlarla zirve yarışı için iddialı olduğunu gösteriyor. Cumartesi günü deplasmanda Zonguldak Kömürsporla yapacağı maçı da kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmeyi hedefliyor.

Sezonun ilk 4 haftasında elde ettiği başarılı sonuçlarla zirve yarışı için iddialı olduğunu gösteren Diyarbekirspor, Cumartesi günü deplasmanda Zonguldak Kömürsporla yapacağı maçı da kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmenin hesaplarını yapıyor.

Maçla ilgili hazırlıklarını bugün tamamlayacak olan Yeşil-Kırmızılı takım Cuma günü Zonguldak'a gidecek. Teknik Direktör Kemal Kılıç hafta boyunca tüm planlarını kazanmak üzerine kurduklarını söyledi. Cumartesi günü saat 15.00'da başlayacak Zonguldak Kömürspor- Diyarbekirspor maçını Ordu bölgesi hakemi Adem Cinek yönetecek. - DİYARBAKIR