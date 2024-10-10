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Diyarbekirspor, Osmaniyespor'a Karşı Maçta Sahadan Çekildi

Diyarbekirspor, Osmaniyespor'a Karşı Maçta Sahadan Çekildi
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Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Diyarbekirspor, Osmaniyespor FK karşısında 118. dakikada sahadan çekilme kararı aldı. Maçın 90 dakikası golsüz tamamlanırken, uzatmalarda Diyarbekirspor'un talimatla sahadan ayrıldığı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında deplasmanda Osmaniyespor FK ile karşılaşan Diyarbekirspor, müsabakanın 118. dakikasında 1-0 geride olduğu sırada sahadan çekildi.

Tek maçlı eleme usulüne göre yapılan 2. tur karşılaşması, 7 Ocak Stadı'nda oynandı.

Karşılaşmanın 90 dakikasının golsüz tamamlanması nedeniyle uzatmalara gidildi.

Maçın 103. dakikasında Ali Kucık'ın golüyle ilk uzatma devresini Osmaniyespor FK 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 118. dakikasında bir faul pozisyonunun ardından Diyarbekirsporlu oyuncular, kulübeden gelen talimatla sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

Diyarbekirspor teknik heyeti ve yöneticileri, futbolcuların sahadan çekilme sebebiyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Müsabaka ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Spor

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